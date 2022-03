Jiviţki a avertizat că persoanele aflată pe o rază de 5 kilometri de uzina Sumîhimprom trebuie să părăsească zona, deoarece gazul este periculos.

„Atenție! 21 martie 2022. 04.30. Scurgere de amoniac Sumîhimprom !”.

Oficialul a avertizat că amoniacul este un gaz incolor cu miros înțepător de sufocare, bine solubil în apă, exploziv, toxic, „așa că adăposturile, subsolurile și etajele inferioare ar trebui folosite pentru protecție”.

În prezent, la fața locului lucrează echipaje de intervenție ale centralei și Serviciul de Stat de Urgență.

Având în vedere direcția vântului, satul Novoselîția este cel amenințat.

Deşi oficialul nu a spus ce a provocat scurgerea în postarea de la ora locală 4.30, aceeași cu a Bucureștiului, publicația Kiev Independent a notat, pe Twitter, că incidentul este urmare a unui atac rusesc.

⚡️Ammonia leaks from Sumy chemical plant.



The governor of Sumy Oblast Dmytro Zhyvytsky said on March 21 that ammonia leaked from Sumykhimprom chemical plant at 4:30 a.m. local time as a result of Russian airstrike.