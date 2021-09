O scurgere de petrol din Siria amenință coastele Ciprului. „Guvernul a trimis doar echipe cu bureți și furtunuri de apă”

O deversare de petrol provenită de la cea mai mare rafinărie din Siria se extinde peste Marea Mediterană și ar putea ajunge miercuri pe insula Cipru, au declarat autoritățile cipriote, relatează CNN. În acest timp, autoritățile s-au mobilizat nu doar în Cipru, ci și în Turcia, sperând să împiedice „un dezastru ecologic”.

Oficialii sirieni au declarat săptămâna trecută că un rezervor, provenind de la o centrală termică din orașul Baniyas, plin cu 15.000 de tone de combustibil se scurge din 23 august în Marea Mediterană. Ulterior, autoritățile siriene au transmis că situația este sub control.

Analiza imaginilor prin satelit efectuată de compania Orbital EOS indică acum că deversarea de petrol a fost mai mare decât se credea inițial, acoperind în jur de 800 de kilometri pătrați. Compania a anunțat marți seară că pata de petrol se află la aproximativ 7 kilometri de coasta cipriotă.

Departamentul pentru pescuit și cercetare marină din Cipru a declarat, marți, în jurul orei locale 16.00, că, pe baza unei simulări a mișcării scurgerii de petrol și a datelor meteorologice, pata de combustibil ar putea ajunge la Capul Apostolos Andreas „în următoarele 24 de ore”. De asemenea, a spus că ar fi dispus să sprijine rezolvarea deversării.

Fotografiile care circulă pe rețelele de socializare de mai mult de o săptămână au arătat scurgerea de petrol de-a lungul zonelor de coastă din Baniyas și Jableh din Siria, iar localnicii au avertizat despre o potențială amenințare la adresa vieții marine.

Un rezident din Baniyas, care a vorbit sub condiția anonimatului, a spus că o mare parte din coastă a fost poluată. „Oamenii nu aveau nevoie de acest lucru, este deja greu să-și câștige existența aici și acest lucru a afectat cu siguranță viețile multor familii și le-a făcut să-și piardă veniturile. Guvernul a trimis doar echipe cu bureți și furtunuri de apă. Nu are capacitatea de a face față acestui lucru… nu poți curăța marea cu bureți”, a spus rezidentul.

New satellite imagery analyisis by @EOSOrbital using Sentinel-1 indicats that the #Baniyas oil spill seems way larger than anticipated, with almost 1000km2, though visual IDing is need to see if and how big the oil sheen is h/t @HarelDan pic.twitter.com/eqDK1vdD0D