Ministrul mediului a declarat într-o intervenţie la Digi 24 că „se ia în calcul inclusiv prelungirea codului roşu de caniculă în România şi pentru ziua de miercuri, din datele obţinute în fiecare oră.

„Este cel mai intens şi mai lung val de caniculă de cod roşu şi în acelaşi timp cel mai extins la nivelul ţării şi nu excludem să avem un record şi în luna iulie, aşa cum a fost în luna iunie. Am avut cea mai călduroasă astfel de lună din istoria măsurătorilor ANM, adică din ultimii 120 de ani. E posibil, dacă o ţinem tot aşa, să avem un record similar şi în luna iulie”, a precizat Fechet.

El a mai spus că anul 2023 a fost, de asemenea, cel mai călduros an din istoria măsurătorilor ANM.

42 de grade Celsius, la umbră

Meteorologii au extins și prelungit alerta cod roșu de caniculă până marți, 16 iulie. Vizat este și litoralul, iar temperaturile vor ajunge la 42 de grade Celsius.

Toată țara se află sâmbătă și duminică, 13 și 14 iulie, sub cod roșu și cod portocaliu de caniculă. Alertele au fost prelungite și pentru zilele de 15 şi 16 iulie. În plus, s-au extins și zonele aflate sub cod roșu de căldură extremă: e vorba de Dobrogea și sud-vestul Transilvaniei.

Sub cod roșu se află Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea și sud-vestul Transilvaniei.

Aici se vor înregistra temperaturi maxime între 37 și 42 de grade Celsius, iar pe litoral vor fi de 33… 36 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.





Urmărește-ne pe Google News