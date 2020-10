Un angajat al unei unitati de alimentatie publica pregateste o terasa in vederea deschiderii acesteia, in timpul unei vizite de verificare a masurilor ce trebuie respectate de catre propietarii teraselor pentru a preveni imbolnavirea si raspandirea COVID-19, in sectorul 2 din Bucuresti, sambata, 30 mai 2020. Conform Hotararii CNSU 26/2020, terasele vor fi deschise incepand cu data de 1 iunie, documentul stabilind ca intre mesele de pe terase sa fie o distanta de 2 metri, iar la o masa sa se aseze maximum 4 persoane, daca acestea sunt din familii diferite. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO