Planul inițial, votat în 2022, prevedea ca toate mașinile noi vândute în Uniunea Europeană după 2035 să fie cu emisii zero, ceea ce ar fi însemnat, în practică, sfârșitul motoarelor clasice cu ardere internă. Acum însă, Bruxelles-ul pregătește o schimbare importantă de direcție.

De la interdicție totală la reguli mai flexibile

În locul interdicției totale, Comisia Europeană ia în calcul o țintă mai flexibilă: o reducere de

aproximativ 90% a emisiilor de CO₂ pentru flotele producătorilor auto până în 2035.

În practică, asta înseamnă că mașinile cu motoare pe benzină sau diesel nu vor dispărea complet. Constructorii ar putea continua să vândă anumite modele cu motor termic, inclusiv hibride sau chiar unele modele clasice, atât timp cât respectă noile limite de emisii.

Restul emisiilor ar putea fi compensate prin tehnologii precum combustibili sintetici (e-fuels), biocombustibili sau prin utilizarea unor materiale industriale cu amprentă de carbon mai mică.

În același timp, în ultima perioadă au apărut mai multe studii care arată că unele mașini hibride, în special cele plug-in, pot consuma în realitate mai mult decât indică testele oficiale. Motivul este simplu: multe dintre ele sunt conduse în mare parte pe motorul termic, iar bateria este folosită mai rar decât se estima inițial.

Această situație pune presiune pe producători, care trebuie să reducă rapid emisiile medii ale

flotelor. De aceea vedem deja schimbări importante în industrie: motoare mari, precum V8 sau

chiar V12, dispar treptat din gamă la anumite branduri, fiind înlocuite de propulsoare mai mici,

electrificate sau complet electrice.

De ce a făcut UE acest pas înapoi

Schimbarea vine după luni de presiune din partea industriei auto și a unor state membre, în special Germania și Italia. Marile companii europene susțin că tranziția rapidă către electrificare riscă să afecteze competitivitatea industriei în fața rivalilor din China și SUA.

În același timp, vânzările de mașini electrice au crescut mai lent decât se estima în urmă cu câțiva ani, iar infrastructura de încărcare rămâne o problemă în multe țări europene.

Pe fondul acestor dificultăți, autoritățile europene încearcă să găsească un echilibru între obiectivele climatice și realitățile economice.

Ce înseamnă asta pentru șoferi

Pentru șoferii europeni, schimbarea ar putea însemna un lucru simplu: motoarele clasice nu dispar atât de repede pe cât se credea.

Electricul va rămâne direcția principală, dar după 2035 ar putea exista în continuare pe piață: mașini hibride sau plug-in hybrid; modele cu range extender; chiar și unele mașini pe benzină sau diesel, în anumite limite de emisii.

În scenariile analizate la nivel european, vehiculele electrice ar putea reprezenta aproximativ 80–85% din vânzările de mașini noi după 2035, restul fiind acoperit de alte tipuri de propulsie.

O decizie care poate schimba industria auto

Dacă va fi confirmată oficial, schimbarea de strategie ar reprezenta una dintre cele mai importante decizii recente pentru industria auto europeană.

Planul inițial ar fi forțat producătorii să renunțe complet la motoarele termice într-un interval foarte scurt. Noua variantă le oferă însă mai mult timp și flexibilitate pentru tranziția către electrificare.

Deocamdată, rămâne de văzut forma finală a noii legislații și cât de mult vor putea constructorii să se bazeze în continuare pe motoarele clasice după 2035.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE