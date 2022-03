„Împreună cu doi colegi, am mers mile până la granița poloneză, după ce ne-am abandonat mașina pe marginea drumului”, a spus Penn, în descrierea unei fotografii pe care a publicat-o pe contul său de Twitter.

Actorul în vârstă de 61 de ani spune că „aproape în toate mașinile din această fotografie sunt femei și copii, mulți fără niciun bagaj”.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH