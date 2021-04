Tânărul de 22 de ani a ajuns pe culmile succesului în SUA, fiind antreprenor în domeniul IT de la o vârstă fragedă. Nu provine dintr-o familie înstărită, a muncit pentru afacerea pe care o deține. Sebastian Dobrincu a fost exmatriculat în România, cu puțin timp înainte de examenul de Bacalaureat. Deținea un business pe atunci și a decis să plece în America, să-și încerce norocul. A luptat pentru visul lui, a devenit milionar. De ceva timp este în România, cochetează cu muzica, dar acum se preocupă de sistemul de învățământ.

Recent, Sebastian Dobrincu și Gabriel Fereșteanu au avut o discuție cu fostul ministru al educației, Monica Anisie, pe Clubhouse. Platforma unde a avut loc conversația e un spațiu inovativ în care chiar și Elon Musk l-a invitat pe Vladimir Putin la o dezbatere.

Monica Anisie a vorbit despre problemele educației, cum se va schimba mediul școlar la întoarcerea din pandemie, dar și despre două dintre cele mai discutate episoade din timpul mandatului său de ministru, inspecția neașteptată într-o clasă în care o profesoară ridica tonul la elevi și întâlnirea ratată cu Selly.

Fostul ministru al educației a intrat la ore peste profesoara care ridica tonul la elevi din cauza unei sensibilități pe care a dobândit-o în urma unei experiențe avute la începutul carierei dicactice: ,,A fost un episod pe larg dezbătut, adevărul era că nu am fost într-o inspecție neanunțată când am decis să intru la ore să văd ce se întâmplă. (…) Totul a avut legătură cu o situație de la începutul carierei mele ca profesor. Am ridicat tonul la o elevă care nu și-a făcut tema. Când am întrebat-o de ce este nepregătită mi-a spus că a plâns toată dimineața pentru că i-a murit mama. De atunci sunt foarte sensibilă. Este responsabilitatea noastră, a profesorilor, ca elevii să vină cu plăcere la școală și să le oferim un mediu sigur”, a explicat Anisie.

Monica Anisie, declarații despre întâlnirea ratată cu Selly, celebrul vlogger

Discuția dintre Sebastian Dobrincu, Fereșteanu și Monica Anisie a continuat cu o altă întrebare sensibilă, episodul cu vloggerul Selly. Cei doi au întrebat-o pe fostul ministru, direct, cum s-a simțit când a citit burtiere cu citatul vloggerului ,,Nu vă este rușine, doamna Anisie?” : ,, A fost un moment care cred că nu a făcut cinste domnului Șelaru. Nu voi comenta faptele lui pentru că nu sunt demne. A existat o invitație pentru o dezbatere televizată pe care ulterior am anulat-o căci a intervenit o întâlnire cu reprezentații elevilor. Nu am considerat nici atunci, nici acum că este demn să revin cu explicații. Felul în care a degenerat discursul public ulterior nu aducea niciun plus valoare sistemului de învățământ. Schimbările nu se fac la televizor. Ceea ce se poate realiza, se poate realiza într-un cadru instuționalizat.”, a declarat aceasta.

Monica Anisie a precizat despre schimbările propuse de Selly că sunt puncte de plecare, dar care au fost propuse anterior și de reprezentanți ai elevilor. ,,Pot fi o bază pentru o reformă. Știu că cele patru puncte din scrisoarea deschisă a lui Andrei Șelaru au fost propuse și de reprezentații elevilor, erau lucruri știute în minister. Sunt ancorată în realitatea școlii, eu sunt profesor și cunosc bine probelemele școlilor”.

Monica Anisie: „Nu avem un sistem de educație performant”

Fostul ministru al educației e de părere că suntem departe de un model de educație în care elevul să vină cu drag la școală.

,,Mai avem mult de muncă ca sistemul de educație să fie performant. Mai avem de lucru pentru a spune că elevul vine cu drag la școală pentru a învăța. Mi-e greu să fac o evaluare pentru întregul sistem de educație. Mă voi referi doar la perioada de pandemie, elevii și profesorii s-au descurcat de 10. Avem de lucrat, însă, la mentalitate. Este important să spunem ce nu merge bine și să găsim soluții. Trebuie să recunoaștem, chiar și în cazul bullying, avem de luptat cu mentalități.”

