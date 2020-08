Secretariatul General al Guvernului introduce în proiecte oameni de la Corpul de Control, care obțin un bonus de până la 50% din salariu! „Formă mascată de protecție”

Dragoș Tănăsoiu, șeful Corpului de Control al premierului Orban, spune că proiectul vizează chiar activitatea instituției și era normal să participe specialiști din această direcție. În plus, spune că aceia care fac parte din proiect nu sunt trimiși în control la departamentul pe care îl gestionează.

Valentin Mircea, fostul șef al Corpului de Control al premierului Cioloș, susține însă că practica nu este morală, chiar dacă nicio lege nu o interzice

Angajații Corpului de Control nu ar trebui să mai aibă nicio altă activitate, mai ales remunerată, spune el.

Secretariatul General al Guvernului României a devenit un loc unde se decid, fără ca asta să fie în fișa postului, bonusurile luate de oameni din alte departamente. Pe baza proiectelor europene derulate.

“Oricine este în boardul unui proiect (manager, asistent manager sau expert) se bucură de o indemnizație în plus de până la 50% din salariul de bază. În funcție de orele pontate, primește între 0% și 50%. Managerul de proiect are un rol important în stabilirea bonusului”, a explicat un angajat din Palatul Victoria, pentru Libertatea.

Printre proiectele derulate de SGG, multe aparțin Departamentului de Strategii Guvernamentale, condus până anul acesta de Lelia Oanță.



Sursa reclamă faptul că mecanismul de creare a echipelor de management de proiect i-a făcut pe unii angajați ai SGG niște oameni foarte puternici.

Cine o asculta pe Lelia Oanță și-i făcea servicii era în aceste proiecte, cine nu, nu primea nimic. Departamentul Leliei Oanță avea 40 de oameni. În afară de aceste proiecte cu fonduri europene, conduse de apropiații săi, existau și numeroase proiecte interne, finanțate 100% din interior. Angajat al Guvernului României:

Aceeași sursă a menționat că mulți dintre cei cooptați în aceste proiecte prestau modest sau chiar deloc, dar primeau banii.

“În afara experților interni, mai există la fiecare proiect și o listă de experți externi, unii chiar din străinătate, care sunt angajați pe criterii obscure, indiferent ce specialitate au. Poți pune acolo bunica și verii, găsindu-le specialități închipuite, dar cel mai adesea sunt sinecuri politice. În fapt, în aceste proiecte lucrează efectiv doar 10-15% dintre cei remunerați”, susține sursa.

Fosta directoare din SGG, arătată cu degetul, confirmă practica încărcării echipelor de management cu persoane agreate și inutile

Lelia Oanță a negat vehement pentru ziar că ar putea să aibă vreun ascendent asupra persoanelor cooptate în echipele ce lucrau la proiectele coordonate de direcția pe care a condus-o.

Lelia Oanță | Foto: INQUAM Photos

Ea a spus că salarizarea se face conform unor reguli stricte și nu putea influența orele pontate sau cuantumul bonusului.

“Pentru orele lucrate și pentru predarea livrabilelor sunt controale de la instituțiile europene, de la Autoritatea de Management. Dacă te-au prins cu așa ceva, ți-au dat corecție financiară! Toate proiectele mele au avut impact și nu am avut corecții financiare”, a spus Lelia Oanță.

În schimb, fosta directoare, acum șef serviciu tot în cadrul SGG, a admis că, prin natura funcției, era cea care propunea oamenii din echipă. A subliniat însă că aprobarea venea de la secretarul general al Guvernului. Lelia Oanță a dezvăluit că asupra sa erau făcute presiuni și că erau impuși oameni de sus.

“Eu, ca manager sau ca director, făceam propuneri și ordinul prin care erau desemnați toți membrii era semnat de secretarul general. Haideți să vă spun, și înainte, și acum suntem sufocați ca echipe de management, pentru că ni se bagă pe gât persoane care nu au nicio treabă cu proiectul, de multe ori nu au CV, nu au ce le trebuie și zice: Bagă-i și pe ei să ia ăia 50%”, susține ea.

– Cine zice?

– E, cine zice, asta e o practică peste tot. Cine să zică?!

– E important să precizați cu subiect și predicat.

– Au fost, dar nu vreau să detaliez. Încercau, îmi tăiau persoane de pe listă și îmi spuneau să pun pe altcineva. Pentru orice om pe care tu îl bagi în echipa de implementare și el este considerat mână moartă, trebuie să-l încarci pe un alt amărât, săracu, care să justifice că a făcut și livrabilul persoanei respective.

Lelia Oanță a precizat că ea, mai mult decât alți șefi de departamente, a rezistat mai bine presiunilor.

Proiect cu fonduri europene în care sunt cooptați angajați ai Corpului de Control

Oameni din Guvern au dat ca exemplu de proiect cu angajări discreționare proiectul SIPOCA 432, în care Lelia Oanță a propus-o manager pe subalterna sa, Ursula Nicolae.

În acest proiect au ajuns oameni din Corpul de Control al Guvernului. Nu în control, ci angajați.

“Ursula Nicolae este manager pe SIPOCA 432, proiect care are ca temă corupția. Acolo sunt cooptați ca experți interni foarte mulți oameni din Corpul de Control, care primesc în plus la leafă 50%, pentru că sunt parte din proiect. Astfel, toată gruparea Oanță-Nicolae are protecție în a fi verificată vreodată, oamenii fiind ai lor, remunerați cu până la 50% din salariu de bază”, acuză sursa din SGG.

În proiectul dat ca exemplu este cooptat inclusiv directorul adjunct al Direcției Juridice a Corpului de Control, Marcelica Păun.

“Doamna Marcelica Păun, din același proiect, este și director adjunct la Corpul de Control și este acum și președinta Comisiei de Disciplină”, a explicat o altă sursă pentru Libertatea.

“Nici nu se pune problema!”, a exclamat Lelia Oanță. “Proiectul era unul strategic, guvernamental. Se stabilea pentru prima dată în România un statut al unui astfel de corp de control, iar pentru că proiectul era strategic guvernamental, nu avea cum să fie implementat de altcineva. Acești oameni de la Corpul de Control sunt tehnicieni și specialiști în domeniul lor”, susține ea.

– Dumneavoastră considerați că faptul că fac parte din proiect și iau bonus de până la 50% din salariul de bază nu i-ar împiedica să vă verifice departamentul și să vadă cum ați folosit banii?

– Nici nu se pune problema. Corpul de Control are un număr mare de angajați. Poți să trimiți pe oricine altcineva, nu pe ăia cinci. Când se face un control, o scoți din schemă pe Ursula Nicolae, care e manager, îi scoți din schemă pe ăia cinci care sunt plătiți și ai terminat și faci un control la sânge!

Apare în schemă Mihai Busuioc, șeful Curții de Conturi

O altă acuzație lansată de sursa din cadrul SGG este că Lelia Oanță și angajatele apropiate de ea și-ar fi asigurat o protecție și mai largă a organismelor de control.

“Protectorul și înălțătorul doamnei Lelia Oanță este domnul Busuioc, fost secretar general al Guvernului și actual președinte la Curtea de Conturi. Adică de acolo de unde grupul Oanță-Nicolae nu va avea niciodată, din motive logice, niciun fel de probleme. Iar dacă ai Curtea de Conturi și Corpul de Control, alături de Comisia de Disciplină, ești un fel de semizeu”.

Mihai Busuioc, șeful Curții de Conturi | Foto: zf.ro

Replica Leliei Oanță este că s-a înțeles bine cu toți șefii săi, inclusiv cu Mihai Busuioc, dar acest fapt nu i-ar aduce niciun avantaj.

Păi, au fost atâția secretari de stat cu care am lucrat, toți erau spălați pe creier? Nu aveam cum să fac eu vreo presiune, eu sau Ursula Nicolae! Anul trecut am avut șase misiuni de audit în paralel, între care și Curtea de Conturi! Eu am ieșit impecabilă. Lelia Oanță:

– Ce raport profesional aveți cu domnul Mihai Busuioc?

– Cu Mihai Busuioc am o relație pe care am avut-o cu toți foștii mei șefi. Începând cu 2001 până în prezent. Așa cum am cu Valeriu Turcan, soțul Ralucăi Turcan, care mi-a fost primul șef, cel pe mandatul căruia am dat concurs la ANFP. Am lucrat cu Toni Greblă, cu Daniela Andreescu. Și cu Felix Rache. Cu Mirel Palada. Toți m-au apreciat și au fost încântați de lucrul cu mine.

Șeful Corpului de Control al premierului Ludovic Orban dă asigurări că oamenii săi nu sunt influențați de bonusuri

Șeful Corpului de Control și secretarul de stat Dragoș Tănăsoiu a explicat pentru Libertatea de ce, în proiectul SIPOCA 432, era necesar să fie oameni din cadrul echipei sale.

Vă dați seama că e un proiect început în guvernarea PSD, nu am niciun motiv să denaturez adevărul. Acesta este un proiect care vizează în special activitatea instituției Corpului de Control, crearea unor mecanisme și proceduri comune, informatizarea. Deci era normal să fie chiar mai mulți experți de la noi. Ei fac, practic, 95% din treabă. Dragoș Tănăsoiu:

Dragoș Tănăsoiu, șeful Corpului de Control | Foto: Agerpres

“Tocmai s-a revocat”

Un alt argument invocat de actualul șef al Corpului de Control se referă la faptul că instituția pe care o conduce nu verifică fondurile europene. Pentru acest lucru, premierul are la dispoziție un alt organism – DLAF.

L-am întrebat pe șeful Corpului de Control cum se poate ca unul dintre directorii săi adjuncți să fie și parte din proiectul care îi aduce un bonus la salariu de 50% și, în plus, și președintele Comisiei de Disciplină.

“Tocmai s-a revocat din această funcție. A realizat conflictul dintre funcțiile ocupate, m-a consultat și s-a revocat”, a fost replica secretarului de stat.

Acesta a dat asigurări că niciun angajat al SGG nu are puterea de a intimida, descuraja sau de a pune presiuni pe Corpul de Control și a subliniat că a existat chiar anul trecut o verificare la SGG, chiar dacă proiectul SIPOCA 432 se derula.

În plus, Dragoș Tănăsoiu a explicat că instituția Corpului de Control se subordonează direct premierului, nu dă socoteală în fața secretarului general al Guvernului, iar SGG îndeplinește doar rolul formal de ordonator de credite, adică întocmește actele legale pentru plata salariilor și a celorlalte cheltuieli.

Ce spune fostul șef al Corpului de Control din vremea premierului Dacian Cioloș

Valentin Mircea a fost șef al Corpului de Control al premierului în anul 2016. Acesta a subliniat că angajații acestui organism ar trebui să fie în afara oricărei bănuieli.

“Niciun angajat al Corpului de Control nu ar trebui să mai facă parte din nicio altă structură, mai ales să primească și bani pentru o altă activitate. Pare un artificiu ca să le mai dea câtorva de pe acolo, poate persoane alese, să le mai dea câte o remunerație. Dar angajații Corpului de Control au salarii destul de mari, deci nu poate fi un argument faptul că trebuie stimulați cumva”, a răspuns Valentin Mircea.

E o chestiune de principiu și care ar trebui respectată cu sfințenie. E conflict de interese. Ești organ de control similar cuiva de la Curtea de Conturi. Nu poți să-l pui, chiar dacă sunt câțiva buni specialiști, nu o să îi pui într-un astfel de proiect. Fost șef al Corpului de Control:

Valentin Mircea, fost șef al Corpului de Control

“E greu de justificat că doar la Corpul de Control găsești specialiștii”

Valentin Mircea contrazice și afirmația potrivit căreia e absolută nevoie de specialiștii Corpului de Control într-un proiect.

“Nu este așa un mare rezervor de talente. În realitate, la Corpul de Control sunt foarte mulți detașați sau erau. Erau din OLAF, de la Curtea de Conturi. E greu de justificat că doar la Corpul de Control găsești specialiștii, când, de fapt, Corpul de Control importă oameni buni de la alte instituții”.

Nu există nicio lege sau regulament care să le interzică experților Corpului de Control al prim-ministrului să fie cooptați, pe bani, în diverse proiecte derulate de departamente pe care ar trebui să le verifice.

Așa este, nu e ilegal, e doar imoral. Noi am cuprins, din ce îmi amintesc, un paragraf care să prevadă incompatibilități și conflicte de interese Valentin Mircea, șef Corp de Control guvern Cioloș:

În prezent, există o ordonanță și o hotărâre de guvern care reglementează activitatea Corpului de Control, dar nu există o rubrică pentru incompatibilități și conflict de interese.

