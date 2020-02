De Valentina Postelnicu,

UPDATE ora 10.00 Liberali iau finalizat lista miniştrilor din Cabinetul Florin Cîţu, care va încerca să primească votul Parlamentului. Alături de Programul de Guvernare, lista miniştrilor va fi depusă în Parlament, în cursul zilei de vineri.

La Ministerul de Finanţe este propus Lucian Ovidiu Heiuş, deputat PNL de Hunedoara.

Acesta este membru în comisia de buget din Camera Deputaţilor.

PNL a stabilit o echipă de negociere, condusă de premierul desemnat, Florin Cîţu, pentru a discuta cu partidele parlamentare şi cu parlamentarii în particulat, pentru susţinerea în Parlament a Executivului.

„Noi ne ducem în Parlament pentru a încerca să formăm o majoritate”, a spus Ludovic Orban, după şedinţa partidului.

După ce preşedintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe ministrul Finanţelor Publice să formeze noul Guvern, cei de la PNL se grăbesc să depună în Parlament Cabinetul şi Programul de guvernare, pentru a se ajunge cât mai repede la votul de învestitură.

Potrivit Constituţiei, premierul desemnat are 10 zile la dispoziţie să ceară în Parlament votul pentru noul Cabinet, iar Parlamentul, ulterior, are 15 zile să audieze miniştrii şi să dea votul în plenul reunit.

Este posibil, însă, ca procedura să se blocheze dacă la votul de învestitură parlamentarii nu se prezintă în sală, iar şedinţa nu poate fi deschisă, din lipsă de cvorum.

PNL nu vrea să schimbe foarte mult actuala componenţă a Guvernului. Schimbă doar ministrul de Finanţe, unde este vehiculat, potrivit unor surse, deputatul de Constanţa Bogdan Huţucă sau Lucian Ovidiu Heiuş.

Este posibil să fie schimbat şi Ion Ştefan, ministrul Dezvoltării Regionale, care are probleme la capitolul imagine.

Surse au precizat pentru Libertatea că şi ministrul Sănătăţii, Victor Costache, ar fi vrut să plece din Guvern, însă decizia a fost ca acesta să rămână, în contextul crizei legate de coronavirus.

Programul de guvernare al PNL va fi actualizat prin eliminarea chestiunilor care deja au fost rezolvate.

„Nu pot exista modificări decât problemele pe care le-am rezolvat dintre problemele care erau introduse în programul de guvernare şi pe care le-am prezentat”, a explicat Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă.

Ludovic Orban a fost întrebat, joi, dacă viitorul Guvern va fi unul monocolor sau vor fi cooptate şi alte partide, precum USR.

„Am văzut că au propus şi premier. Degeaba atunci când se dă bătălia eşti plecat în vacanţă şi vrei să participi la sărbătorirea victoriei. Sigur că ne dorim să continuăm parteneriatul cu formaţiunile politice din Opoziţie în condiţiile pe care le-am stabilit prin acordurile politice pe care le-am semnat şi noi suntem consecvenţi acestei atitudini”, a spus liderul PNL.

Orban a dat asigurări că vor fi purtate „toate discuţiile necesare pentru a construi această majoritate”.