Angajații, instruiți să se comporte ca și clienți

Vashi Dominguez, proprietarul lanțului de magazine Vashi, a folosit diverse tactici pentru a atrage investitori și a menține aparența unei afaceri înfloritoare.

Potrivit BBC, angajații erau instruiți să se comporte ca și clienți atunci când investitorii vizitau magazinele.

Înșelăciunea la nivel înalt

Dominguez a reușit să convingă investitori experimentați precum Clive Schlee, fostul șef al lanțului de sendvișuri Pret a Manger, și miliardarul John Caudwell să investească în compania sa. Mark Schneider, cofondator al GB News, a investit aproximativ 750.000 de lire sterline.

„Părea bine. Câțiva băieți deștepți de pe-aici erau în afacere, am mers pur și simplu pe mâna lor”, a explicat Schneider pentru BBC. Însă realitatea din spatele fațadei strălucitoare era cu totul alta.

Charlotte Paul, fost analist de date la Vashi, a dezvăluit: „După ce strălucirea s-a estompat, aveam doar două, trei, patru persoane pe zi în magazin, și asta era realitatea într-una dintre cele mai aglomerate piețe din Londra”.

Contabilitate falsă și diamante înlocuite

Potrivit BBC Panorama, Vashi Dominguez a folosit contabilitate falsă pentru a induce în eroare investitorii. Documentele interne arată că cifrele reale de vânzări în 2021 erau de doar 5 milioane de lire sterline, în timp ce în rapoartele oficiale apăreau vânzări de peste 100 de milioane.

Stuart McFadden de la compania de investigații Refundee a comentat: „Să denaturezi complet conturile la această scară este pur și simplu inacceptabil”.

În plus, angajații susțin că și clienții erau înșelați. Lezlie Bailey, fost gemolog la Vashi, a declarat că firma cumpăra diamante mai mici sau de calitate inferioară decât cele plătite de clienți și ștergea numerele de identificare GIA.

Prăbușirea și dispariția

În aprilie 2023, afacerea s-a prăbușit, lăsând investitorii șocați. Deși li se spusese că stocul de diamante valora 157 de milioane de lire sterline, evaluarea reală a arătat că acesta valora doar aproximativ 100.000 de lire.

Creditorii sunt datori cu 170 de milioane de lire sterline, a spus lichidatorul Benji Dymant, din care peste 100 de milioane sunt datorate investitorilor.

Vashi Dominguez a dispărut, zburând spre Dubai în ziua în care instanța a ordonat lichidarea companiei.

Lipsa de acțiune a autorităților

În ciuda amploarei fraudei, nici Poliția Metropolitană, nici Biroul pentru Fraude Grave nu au deschis o anchetă. Investitorii sunt șocați de lipsa de acțiune.

Mark Schneider a comentat: „Vreau să spun, ce faceți de fapt? Toți acești oameni din țara voastră pot fi jefuiți într-un mod atât de evident și nu vă deranjați să încercați să dați de urma persoanei sau să vă ocupați de fraudă”.

Biroul pentru Fraude Grave a declarat că se ocupă doar de „un număr mic de cazuri de criminalitate economică de nivel înalt” în fiecare an. Poliția Metropolitană a afirmat că nu a primit nicio sesizare oficială.

Întrebări fără răspuns

Lichidatorul Benji Dymant susține că nu există dovezi că Vashi Dominguez ar fi luat sume mari de bani.

„Nu am văzut în extrasele bancare sume semnificative de bani sau sume evidente care să fi fost depuse într-un cont offshore sau ceva de genul acesta”, a explicat el.

Mark Schneider, ca mulți alți investitori, nu și-a recuperat banii și încă se întreabă dacă Vashi a fost o înșelătorie de la bun început.

„Nu sunt sigur dacă tipul a intrat în panică pentru că acest lucru nu funcționa așa cum planificase sau dacă a plănuit totul de la început să fie așa”, a spus el.

