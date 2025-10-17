A intrat pe șantier cu un Rolex de 16.000 de euro la mână

Cazul s-a petrecut în mai 2016, la Parma, dar verdictul final a venit abia acum, după ce Curtea de Apel din Bologna a respins plângerea bărbatului și l-a obligat să plătească 2.500 de euro cheltuieli de judecată.

Totul a început când bărbatul, care superviza lucrările pe un șantier, a observat că pompele de beton nu funcționau cum trebuie. Ca să le arate muncitorilor cum se face corect, a preluat el însuși manipularea furtunului de descărcare, scriu jurnaliștii Corriere di Bologna.

După ce a prins manual lanțul metalic, pe care lucrătorii îl fixaseră deja la extremitatea de ieșire a conductei betonierei, l-a direcționat către zona care care trebuia umplută, așteptând ca personalul să repornească pompa de distribuție.

„La câteva minute după reluarea turnării betonului, în timp ce încă ținea în mâini tubul de alimentare în modul descris, s-a produs o nouă și bruscă obturare. Fără să-i dea timp să renunțe la priză și să se îndepărteze, tubulatura s-a mișcat cu o smucitură bruscă și violentă, cu o forță suficientă pentru a-l ridica de la sol și a-l arunca la câțiva metri distanță”, este relatarea a ceea ce s-a întâmplat în acea zi.

Ceasul prețios, de negăsit în beton

Au început căutări îndelungate ale ceasului, chiar și în interiorul betonului. Dar, așa cum se temea șeful de șantier, prețiosul ceas nu a fost găsit, deoarece căzuse în masa de beton cu priză rapidă. În acel moment, furios din cauza pierderii Rolexului, bărbatul a decis să dea compania în judecată. După ce a pierdut în primă instanță, a obținut același rezultat și în apel.

Judecătorii Curții de Apel din Bologna, în hotărârea pronunțată în ultimele zile, respingând recursul său, au folosit cuvinte clare și lipsite de echivoc.

Judecătorii: „Acea activitate nu trebuia desfășurată cu un obiect de preț la încheietură”

„Nu este serios de susținut că direcționarea furtunului unei betoniere pentru turnarea betonului într-o fundație aflată în construcție este o activitate care trebuie desfășurată având la încheietură un ceas de 16.000 de euro.”

Pentru judecătorii Rossi, Gaudioso și Mazzei, în esență, bărbatul nu a utilizat acele minime măsuri de „pricepere și diligență” care i-ar fi permis să ceară despăgubiri. Și nu atât din cauza posibilității previzibile a unui eveniment excepțional, care oricum se poate întâmpla oricând pe un șantier, mai ales mai ales în timpul utilizării unor utilaje mecanice complexe, „ci din rațiunea evidentă că simplul și foarte probabilul risc ca betonul să ajungă peste ceas, deteriorându-l, ar fi trebuit să-l determine pe bărbat să se lipsească de acel obiect de preț”.

Curtea de Apel din Bologna a respins plângerea bărbatului și l-a obligat să plătească 2.500 de euro cheltuieli de judecată, iar cazul a fost închis.

Primele momente după explozia din Rahova: oameni disperați, țipete și praf peste tot. Martorii spun că se simțea miros de gaz de ieri
