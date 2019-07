De Dragoș Tănase,

Urmăriți aici declarațiile:

„Avem fragmente osoase ridicate. (…) Victima este un minor de 15 ani. Admiţând că ar fi fost arsă în butoi metalic… Am fost şi m-am edificat. Am constatat că nu este un butoi în adevăratul sens al cuvântului, ci este un arzător improvizat. Este vorba de un suport metalic confecţionat artizanal, cel mai probabil de inculpat, pentru a arde diverse obiecte. Butoiul nu are capace la ambele capete ale cilindrului. El este aşezat pe un chirostiu metalic şi focul este dedesubt. Funcţionează ca o sobă improvizată”

Pocurorul-şef DIICOT, Felix Bănilă: