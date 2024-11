Începutul colaborării și primele probleme

Daniel Șerban, proprietarul firmei de construcții implicate, are un istoric de înșelăciuni similare în întreaga țară. Medicul a depus o plângere la DIICOT în speranța recuperării sumei plătite.

În primăvara anului 2021, medicul a decis să construiască o piscină la domiciliul său din zona Bucium. Daniel Șerban și fiul său s-au prezentat la locuința medicului, oferind servicii de construcție.

„În primăvara anului 2021 am decis să construiesc o piscină la adresa de domiciliu din Iași, sens în care am discutat cu mai multe persoane care se ocupă de astfel de lucrări de execuție, ale căror nume și numere de telefon le-am găsit pe internet. În data de 15.04.2021, în jurul prânzului, a venit la adresa mea de domiciliu dl. Șerban Ionel Daniel, însoțit de fiul acestuia, Emilian, care mi-a explicat că este cel mai bun în domeniu și are prețuri rezonabile, pe care le încasează și în rate, pe timpul execuției piscinei”, a declarat medicul, conform sursei citate.

Prețul convenit inițial a fost de 23.800 de euro, incluzând toate dotările. Constructorul a solicitat un avans substanțial, pretextând că lucrează în paralel la un alt proiect.

Plăți repetate și lucrări nefinalizate

Medicul a efectuat mai multe plăți către constructor, totalizând 23.700 de euro. Cu toate acestea, lucrarea a rămas nefinalizată, atingând doar 30% din stadiul de realizare.

„Cert este că până la începutul lunii iulie 2021 i-am achitat toți bani, respectiv suma totală de 23.700 euro și nici până în prezent lucrarea nu e terminată și nici nu are montate echipamentele, iar dl. Șerban nu mai răspunde la niciunul dintre telefoane. Lucrarea nu este finalizată nici în procent de 30%, iar ceea ce s-a edificat deja se degradează”, a adăugat medicul.

Înșelăciuni suplimentare și tentative de recuperare a materialelor

Constructorul a solicitat sume suplimentare pentru diverse materiale și lucrări, inclusiv 3.000 de euro pentru placarea piscinei cu lemn special. Când medicul a amenințat cu implicarea poliției, constructorul a încercat să recupereze materialele prin efracție.

„Știind că nu-i nimeni acasă, dl. Șerban și-a trimis fiul să intre pe proprietatea mea îngrădită, în curte și să ia toate materialele ce au legătură cu piscina și pe care le lăsaseră în curte pentru a mă determina să cred că vor veni să execute lucrarea și astfel, să le dau toții banii”, a relatat victima.

Istoricul de înșelăciuni al constructorului

Cercetările ulterioare ale medicului au relevat că Daniel Șerban are un istoric îndelungat de practici frauduloase, datând din 2011. Acesta a operat prin intermediul mai multor firme, inclusiv S.C. Emmy Bella SRL și Art Dizain Forever SRL.

„Dl. Șerban se ocupă cu astfel de infracțiuni încă din anul 2011, cu ajutorul firmelor S.C. Emmy Bella SRL și Art Dizain Forever SRL, inițial cu termopane, apoi cu diferite construcții, iar în prezent cu piscine”, a explicat medicul.

Alte cazuri de înșelăciune în Iași

Conform sursei citate, Daniel Șerban a fost implicat în alte cazuri similare de înșelăciune în Iași. Un cuplu din Popricani a pierdut 27.000 de euro și dreptul de proprietate asupra unui teren din Voinești, după ce Șerban a promis construcția unei case care nu s-a materializat niciodată.

Lidia Bârsan și Marcel Ciobanu, victimele din acest caz, se confruntă cu dificultăți în recuperarea banilor, deoarece toate documentele au fost redactate la notar, iar terenul a fost transferat pe numele fiului lui Șerban.

