„Numărul victimelor în România, date de poluare, este mai mare decât cel de COVID”, a spus Octavian Berceanu la Digi.24.

Pentru COVID am pus în mişcare forţe, am cheltuit bani extraordinar de mulţi, am ţinut lumea în case, pentru poluare aproape nu facem nimic. Nu sunt bani, nu sunt forţe, nu sunt ministere care să lucreze în comun, dar numărul victimelor este mai mare la poluare.

Comisarul general al Gărzii de Mediu: