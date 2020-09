VIDEO | Șef din Poliție, prins de radar în timp ce conducea cu peste 100 km/h în localitate. Dosarul e de negăsit de două luni, iar el nu recunoaște abaterea: ”Exclus așa ceva”

Imaginile au fost filmate cu aparatul Radar în data de 20 iunie 2020, într-o localitate din Mureș, imediat după miezul nopții. Urmăriți VIDEO:

În momentul în care a realizat că are de-a face cu șeful IPJ Mureș, Dumitru Bîltag, unul dintre polițiștii din mașină, a început să filmeze aparatul radar cu telefonul și să comenteze imaginile.

Potrivit acestuia, Bîltag circula cu peste 100 de kilometri în localitate și nici nu ar fi oprit la semnalele polițiștilor de la Rutieră.

”Ăla din față face dreapta, al nostru intră în depășire la domnul Bîltag, îi dă 103-105 km/h, colegul îi dă semnal de oprire și nu se oprește, uite, uite, semnalizează dreapta. Ne întoarcem după el și nu oprește la semafor, merge mai departe. Semnal făcut regulamentar, cu luminile, el e, după care își continuă deplasarea și nu oprește la semnal. Frumos!”, se aude pe înregistrare polițistul din mașina de la Rutieră.

Contactat de Libertatea, Șeful IPJ Mureș recunoaște că numerele de înmatriculare din filmare sunt ale mașinii sale, dar susține că nu a încălcat nicio regulă în trafic.

Cu certitudine nu s-a întâmplat așa ceva, deci, este mașina mea cea cu numerele de înmatriculare din filmare, însă nu mi s-a adus la cunoștiință faptul că aș fi încălcat o normă pe line rutieră. Nu am fost oprit de echipajul de poliție, nu am trecut pe culoarea roșie a semaforului. Eu nu am văzut semnalele polițiștilor.

Dumitru Bîltag, șeful IPJ Mureș: