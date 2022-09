Manuel Nacu a fost numit la conducerea IPJ Vaslui în iunie 2021, fiind detașat de la Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră (STPF) Vaslui, unde ocupa funcția de șef al Biroului de Prevenirea și Combaterea Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontalieră. Inițial pentru șase luni, ulterior împuternicirile au fost prelungite succesiv.

Luna trecută, conducerea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a anunțat declanșarea unor verificări la IPJ Vaslui, după ce site-ul curentul.info a publicat mai multe filmări care îl surprindeau pe comisarul Nacu la cumpărături cu mașina de serviciu.

Nacu a înaintat atunci un raport conducerii IGPR în care a dat explicații.

Contactat de ziar și întrebat de decizia de a nu mai continua la vârful Inspectoratului, ofițerul spune că dezvăluirile presei locale nu au legatură cu plecarea lui și susține că nu este cu nimic vinovat.

„Nu pot spune că am ieșit cu mașina poliției să fac cumpărături, să ies cu căruciorul de produse din magazin. A fost o chestiune de moment, eram în trecere și am oprit să iau câteva lucruri de uz personal, după cum se observă și în imagini”, a explicat Nacu.

Ofițerul locuiește în municipiul Huși, iar în filmările apărute în spațiul public a fost surprins la două supermarketuri din localitate. Surse din cadrul Poliției Vaslui au declarat pentru Libertatea că venirea lui Nacu de la Poliția de Frontieră la IPJ Vaslui a deranjat anumite grupuri de interese din cadrul instituției și că acesta ar fi „victima ofițerilor care se luptă pentru șefia IPJ”.

Nacu: „Mi-a expirat împuternicirea”

Nacu nu a dorit să comenteze aceste aspecte. Contactat de Libertatea, el afirmă că nu i s-a cerut plecarea de la șefia IPJ și că a decis să renunțe la funcție pentru că i-a expirat împuternicirea.

„Am dorit să închei activitatea în cadrul Poliției Române. Nu are nicio legătură plecarea mea cu situația aceea (filmările apărute în spațiul public, n.r.). Nu am făcut nimic să mă simt vinovat. Sunt un om corect și am încercat să fac lucruri bune pentru poliția județeană din Vaslui. Și atât cât mi-a stat în putință eu consider că am reușit. Acum am decis să închei activitatea la IPJ Vaslui. Pe 24 septembrie mi-a expirat împuternicirea și nu mi-am mai dat acordul în privința detașării de la STPF Vaslui la IPJ Vaslui. M-am întors la Poliția de Frontieră pe același post”, a declarat, pentru Libertatea, comisarul-șef Nacu.

Până la numirea unui alt inspector șef la conducerea IPJ Vaslui, comanda este asigurată de adjunctul instituției.

