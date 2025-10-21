UE și NATO nu au o „soluție pe termen lung”

„Singurul mijloc pe care Macronii și Mertzerii, hrăniți de structurile lui Alexander Soros, sunt pregătiți să-l ofere națiunilor europene, ca să nu mai vorbim de toți «Callasii», este rusofobia și acumularea accelerată a potențialului militar, având în vedere un conflict armat la scară largă cu Rusia”, îl citează ziarul Izvestia.

Narîșkin, un aliat al președintelui rus, care ar fi fost agent KGB precum liderul de la Kremlin, a remarcat, de asemenea, că statele europene s-au obișnuit cu viața sub „ocupația americană” după al Doilea Război Mondial, dar acum se trezesc incapabile să se adapteze la realitățile moderne.

Potrivit acestuia, conducerile UE și NATO nu au o „soluție pe termen lung” pentru menținerea securității pe continent, ceea ce duce la pesimism în cadrul ministerelor europene de externe. Narîșkin afirmă că europenii dau vina pe Statele Unite pentru această situație.

„Ei spun – citez – «în loc să-și concentreze toate eforturile asupra restaurării status quo-ului, Statele Unite s-au alăturat taberei revizioniste în încercarea de a ajusta direcția schimbărilor din politica globală în conformitate cu interesele naționale»”, a declarat directorul SVR.

Recomandări Daniel David, învins de studenți. Boicotul de la Mate-Info din Universitatea Babeș-Bolyai a blocat institutul inventat de rectorul autosuspendat

Narațiunea-cheie: Planuri de ocupare a teritoriului ucrainean

Narîșkin a acuzat anterior agențiile de informații europene că desfășoară „campanii de subminare a eforturilor de menținere a păcii” ale președintelui american Donald Trump, inclusiv prin utilizarea organizațiilor de opoziție și a instituțiilor media ruse.

În aprilie, pe site-ul SVR a apărut o publicație care susținea că astfel de „campanii” au implicat, printre altele, Fundația Anticorupție, fondată de liderul opoziției ruse Alexei Navalnîi, care a murit în arest, precum și publicațiile Proekt și Meduza.

În plus, Serghei Narîșkin a declarat în repetate rânduri că țările europene fac planuri de ocupare a teritoriului ucrainean.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE