Și copiii care sunt pe plajă spun că își doresc o vacanță prelungită. „Aveam timp să ne pregătim pentru noul an școlar. Și stăteam și noi mai mult la mare”, spune Luca, în vârstă de 13 ani.

Prețuri reduse cu 60% pe litoralul românesc, în septembrie

La rândul lor, hotelierii se plâng de pierderile financiare cauzate de încheierea timpurie a sezonului. Ei consideră că Ministerul Educației afectează negativ turismul prin începerea anului școlar la începutul lunii septembrie, mai exact pe data de 8.

Programul „Litoralul pentru toți” oferă sejururi cu 60% mai ieftine până pe 30 septembrie, încercând să atragă turiști în extrasezon.

„S-a dovedit faptul că, în ultimii ani, temperaturile au fost ridicate până la finalul lui octombrie, așa că există toate argumentele să încercăm să extindem acest sezon estival până atunci. Ar fi benefic pentru toată lumea, și pentru economie”, explică Iulian Tenie, manager de hotel.

Iolanda Nanu, alt manager de hotel, adaugă: „Turismul ar mai fi câștigat, cu siguranță, două weekenduri de 100%, pentru că septembrie vine cu temperaturi foarte ridicate”.

Hotelierii propun soluții din alte țări: Nu mai avem decât 2 luni de sezon

Operatorii din turism de la noi sugerează adaptarea calendarului școlar la schimbările climatice, menționând exemple din alte țări.

„Uite, germanii au reușit. Fac vacanțele pe landuri ușor decalate, astfel încât să nu fie nici atât de multă aglomerație, dar să fie și activitate pe litoral”, precizează Adi Voican, vicepreședinte la Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT).

„De fapt, nu mai există toamnă. Toate activitățile astea ar trebui cumva decalate. E un recul serios în numărul de clienți, la fel cum e și faptul că școala se termină la sfârșitul lui iunie. Practic, asta ne contractă sezonul semnificativ. Nu mai avem decât două luni de sezon”, punctează Lucian Marcu, manager de plajă.

Vara 2025 s-a dovedit a fi un sezon slab pe litoralul românesc, astfel că mai multe hoteluri de 3 stele din Mamaia, Eforie Nord, Neptun și Olimp au anunțat că își vor închide porțile de la 1 septembrie, după ce au înregistrat încasări sub așteptări.

