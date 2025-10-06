Senatul adoptă Legea Majoratului Digital: ce nu vor mai putea face copiii sub 16 ani, fără acordul părinților

Noua lege impune restricții și responsabilități pentru platformele digitale în ceea ce privește accesul și protecția minorilor. Copiii sub 16 ani vor putea crea conturi online doar cu acordul părinților.

De asemenea, părinții vor avea dreptul de a suspenda sau restricționa conturile copiilor și de a solicita eliminarea conținutului dăunător.

Legea Majoratului Digital stabilește obligații clare pentru companiile care oferă servicii online. Acestea includ:

Implementarea filtrelor de vârstă

Etichetarea conținutului pe categorii

Protejarea datelor minorilor

Interzicerea publicității personalizate adresate copiilor

Nicoleta Pauliuc, președintele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, a subliniat importanța acestei legi: „Copiii României au dreptul să fie protejaţi şi în lumea digitală, nu doar în cea reală. Legea Majoratului Digital nu interzice, nu cenzurează, ci oferă părinţilor instrumentele legale de a-şi proteja copiii”.

„România face astăzi un pas decisiv spre o societate digitală responsabilă. Nu putem lăsa algoritmii să crească generaţia noastră de copii. Prin această lege, părinţii primesc din nou dreptul de a fi părinţi, iar copiii – şansa de a fi copii, în siguranţă”, a mai adăugat ea.

Adoptarea acestei legi plasează România printre statele europene care reglementează explicit maturitatea online. Senatoarea Pauliuc consideră că aceasta reprezintă o victorie pentru siguranța digitală, educația și sănătatea emoțională a copiilor din România.

„Ştiu că nu există lege perfectă. Dar există urgenţe morale care nu mai pot aştepta. Iar protecţia digitală a copiilor noştri este una dintre ele”, a mai explicat Nicoleta Pauliuc.

Legea Majoratului Digital va merge acum la Camera Deputaților, care este camera decizională în acest proces legislativ.

