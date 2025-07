Nicoleta Pauliuc a absolvit Dreptul la „Dimitrie Cantemir” și a făcut un curs la Academia Națională de Informații

Senatoarea Pauliuc (54 de ani) a devenit prima femeie care ocupă poziția de prim-vicepreședinte a PNL în ultimul deceniu și a fost singura candidată înscrisă în cursă. În 2017, în echipa fostului președinte liberal Ludovic Orban, a mai fost o femeie, Raluca Turcan, alături de alți trei prim-vicepreședinți: Mircea Hava, Iulian Dumitrescu și Ilie Bolojan.

Ea a spus la Congresul extraordinar al liberalilor, înainte să fie votată, că dacă Ilie Bolojan este pumnul de fier al partidului, atunci ea vrea să fie mănuşa de catifea: „Dacă Ilie Bolojan este pumnul de fier al partidului în aceste vremuri, eu îmi doresc să fiu mănuşa de catifea. Domnul prim-ministru are forţa să ia decizii grele atunci când România trebuie să revină pe drumul justiţiei sociale şi al dezvoltării. Vin în completarea acestui plan cu empatie, înţelegere şi grijă faţă de cei vulnerabili. Asta cred că trebuie să fie PNL astăzi, un pumn de fier într-o mănuşă de catifea”.

Nicoleta Pauliuc s-a născut în 1971 în județul Galați și a are diploma de licență în Științe Juridice și Administrative la Universitatea „Dimitrie Cantemir” din București. După 5 ani de studii, a devenit avocat în 1997. Ea a profesat constant în cabinetul de avocatură „Pauliuc Nicoleta”, în perioada 1997-2015.

În 2015, a absolvit un curs de Securitate și Bună Guvernare la Colegiul Național de Apărare – Universitatea Națională de Apărare. În același an, Nicoleta Pauliuc absolvit un curs la Colegiul Național de Informații – Academia Națională de Informații.

Nicoleta Pauliuc este senatoare și se află la al treilea mandat de parlamentar. În plus, este și președinta Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat.

Prima reacție a lui Pauliuc, după ce a devenit prim-vicepreședinte PNL, pentru Libertatea: „Dumnezeu mai are treabă cu mine”

La scurt timp după ce a fost votată în echipa de conducere al PNL, ea a oferit primele declarații pentru Libertatea, în care a explicat pe scurt cine este: „M-am născut în Galați, lângă Tecuci, într-o familie cu trei fete. Visul părinților noștri a fost să ne facem școala, să ne depășim nu neapărat condiția, dar să facem lucruri pe care ei nu au reușit să le facă pentru că nu au avut acces atât de mult la educație. Tot ce au avut ei au investit în noi, plecând și de la lipsa concediilor”.

Nicoleta Pauliuc a povestit că moartea tatălui său în primul mandat de parlamentar i-a declanșat un cancer de pancreas, pe fondul supărării. Ea a fost operată de profesorul universitar Irinel Popescu.

„Pe tata l-am pierdut în primul mandat și pierderea lui a dus și la declanșarea cancerului. Pe fondul supărării, nu am putut să depășesc momentul. Am învățat să apreciez fiecare bucurie. Vă spun sincer, faptul că deschid ochii în fiecare zi înseamnă că Dumnezeu mai are treabă cu mine. Pe 16 august, fac opt ani de zile cu noua mea viață. Noua mea viață înseamnă după ce am terminat tratamentul de cancer la pancreas”, a explicat Pauliuc pentru Libertatea.

Ilie Bolojan, votat președinte al PNL pentru următorii doi ani. Cine sunt prim-vicepreședinții și secretarul general

Premierul Ilie Bolojan a devenit președinte plin al PNL la Congresul de sâmbătă, 12 iulie, de la Palatul Parlamentului, el fiind unicul candidat. Bolojan a primit 976 de voturi.

Video: Cristian Otopeanu / Libertatea

Prim-vicepreședinți au fost aleși: Cătălin Predoiu (800 de voturi), Adrian Veștea (694 de voturi), Ciprian Ciucu (584 de voturi) și Nicoleta Pauliuc (570 de voturi).

Dan Motreanu a renunțat ziua precedentă la candidatura de prim-vicepreședinte și a fost propus secretar general al PNL de către Ilie Bolojan. Motreanu va fi validat la ședința BPN și va reveni în funcția de secretar general al partidului după aproape 20 de ani.

Mandatul noii conduceri, deci inclusiv al președintelui Partidului Național Liberal, a fost limitat recent, prin noul statut, de la patru ani la numai doi ani, la propunerea lui Bolojan.