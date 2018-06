”Există un partid unde libertatea de expresie trebuie să fie principiul fundamental. Acesta este Partidul Național Liberal. Nu complotez în niciun fel împotriva interesului partidului, nu am plecat la ALDE, nu sunt membru PSD! Verificați și din alte surse, iar răspunsul va fi la fel! Avem problemele noastre și nu trebuie să le ascundem! Există o iritare legată de faptul că la putere sunt alții, dar acesta este jocul. Așa cum vă spuneam în 2016, noi am spus adevărul și poate nu am fost destul de convingători, pentru ca oamenii să ne aleagă. Alții au mințit, dar au mințit bine, și vedeți și dumneavoastră care este situația astăzi în țară. Nu trebuie să rămânem în proiecte legate de excluderea unor oameni din partid, nu construiești atunci când dai jos!”, spunea senatoarea PNL, în luna mai, într-un ziar local.

În ultima perioadă, PNL a pierdut mai mulți senatori. Este vorba despre Daniel Zamfir, inițiatorul ”dării în plată” și de senatorul de Cluj Marius Nicoară.