Sensul giratoriu care stârnește tensiuni între autoritățile locale

Primarul comunei Moșnița Nouă, Gerald Simonis, a criticat dur Primăria Timișoara pentru lipsa de comunicare și favorizarea dezvoltatorilor privați.

„Totul a fost făcut în interesul unor privați. Conducerea Primăriei Timișoara a tratat cu aroganță și dispreț atât conducerea Primăriei Moșnița Nouă, cât și cetățenii acestei comune. Era normal și de bun-simț să fim informați”, a spus acesta, potrivit Press Alert.

Primarul susține că sensul giratoriu a redus traficul de la două benzi pe sens la una singură, ceea ce ar putea cauza blocaje în orele de vârf. El ia în considerare posibilitatea de a acționa Primăria Timișoara în instanță pentru anularea autorizației de construire.

Reacția Primăriei Timișoara

Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, a respins acuzațiile, afirmând că proiectul este justificat și bine documentat.

„Sensul giratoriu de pe Calea Buziașului va păstra două benzi pe sens. Se pare însă că domnul Gerald Simonis are nevoie să-l ajute cineva, să-i explice ce înseamnă liniile din planșă”, a spus Ruben Lațcău.

Recomandări Experiment Libertatea: Am comparat prețurile pentru 30 de produse alimentare cu cele din august 2022. Cât de mult s-au majorat cheltuielile?

Viceprimarul Timișoarei a explicat că intersecția face parte dintr-un plan mai amplu de infrastructură urbană, menit să îmbunătățească conexiunea Timișoarei cu localitățile din jur și să sprijine dezvoltarea economică a zonei.

Impactul asupra afacerilor locale

Un director al unei firme de materiale de construcții din apropierea sensului giratoriu a semnalat probleme concrete. Începând cu 9 august, firma nu mai poate fi aprovizionată din cauza noilor amenajări.

„Toți șoferii de TIR ne-au spus că nu mai pot intra. Nu ne putem aproviziona regulat, iar întârzierile în onorarea comenzilor către clienți încep deja să devină critice”, a declarat antreprenorul, potrivit sursei citate

El a adăugat că bordurile, zona verde și alte elemente de infrastructură împiedică manevrarea în siguranță a camioanelor. Firma nu a fost consultată în legătură cu proiectul și a aflat despre lucrări doar din discuții cu muncitorii de pe șantier.

„Nu ne-a contactat nimeni din Primărie sau de la proiectant. Am depus sesizări pe platforma STOP ABUZ și am fost în audiență la Comisia Tehnică, dar fără rezultat concret”, a mai spus antreprenorul.

Cu toate acestea, reprezentanții firmei sunt dispuși să colaboreze cu autoritățile pentru a găsi o soluție viabilă.

Recomandări Bolnavii de cancer nu mai primesc bani pentru decontarea tratamentelor. Pacient: „Domnule Bolojan, murim cu zile!”

Deși au contactat un avocat, ei speră că situația se va rezolva pe cale amiabilă, evitând măsuri extreme precum închiderea activității sau acțiuni în justiție.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE