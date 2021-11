Campania, intitulată „Șezătoare pentru vaccinare”, a avut ca scop stimularea vaccinării prin crearea unor centre de imunizare temporare, astfel încât cetățenii să nu mai fie nevoiți să se deplaseze în municipiul Alba Iulia.

Căminele culturale din sate ori părți din școlile gimnaziale au fost transformate în centre de vaccinare deservite de echipe medicale specializate.

Pe parcursul acțiunii au fost proiectate filme etnografice de la evenimentele culturale organizate în 2019 în comuna Ciugud, iar cetățenii au fost întâmpinați de voluntari în costume populare.

„La sat ne este dor de șezătorile și sărbătorile tradiționale, ne este dor de interacțiunea cu consătenii și de veselia de odinioară. Cu toții ne dorim să revenim la normalitate, iar acest lucru se poate întâmpla doar dacă suntem responsabili și susținem măsurile de diminuare a efectelor pandemiei”, a spus Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud.

„La Ciugud am organizat mai multe campanii prin care am încercat să oferim cetățenilor posibilitatea de a se vaccina. De această dată, am făcut-o într-un mod inedit, prin organizarea unor proiecții de filme etnografice pe parcursul acțiunii de vaccinare”, a mai spus edilul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Comuna Ciugud nu este la prima campanie de vaccinare inedită organizată în acest an. În luna mai, administrația locală a organizat, pe parcursul mai multor zile, campania „Vaccinare la poarta ta”, inițiativă ce a avut ca scop stimularea vaccinării în zona rurală prin oferirea posibilității cetățenilor de a se vaccina în propria gospodărie sau în puncte temporare amenajate cât mai aproape de casele lor.

Foto: Primăria Ciugud

Citeşte şi:

Doi pacienți cu COVID-19 au fost transferați în Danemarca

Marcel Ciolacu: „Certificatul verde, în contextul european, este o prioritate şi pentru români”

Număr fără precedent de cazuri noi de COVID-19 în Rusia, în ciuda unei săptămâni de șomaj impuse de autorități

PARTENERI - GSP.RO FOTO „Micul Hercule” este de nerecunoscut! Cum arată în prezent copilul forțat de tatăl său la extrem

Playtech.ro Orașul din România care ‘va fi ȘTERS de pe fața pământului pentru păcatele lui’. Profeția șocantă a lui Arsenie Boca

Observatornews.ro Interpretul de muzică populară Petrică Mîțu Stoian, în stare gravă la ATI Reșița. Se afla în tratament post-Covid când i s-a făcut rău

HOROSCOP Horoscop 6 noiembrie 2021. Săgetătorii primesc un sprijin important, începând de astăzi, sub forma unei intuiții mai vii

Știrileprotv.ro Șoc în lumea muzicii. Una dintre cele mai cunoscute cântărețe din lume a murit la vârsta de 26 de ani, într-un accident aviatic

Telekomsport Descoperire şocantă a autorităţilor în mai multe garaje din ţară. Ce substanţă "ajungea să fie injectată". Măsură luată

PUBLICITATE Cea mai bună experiență de utilizare a internetului fix din România - Vodafone Supernet Fibră