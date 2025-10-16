Moaștele Sfântului Ioan Iacob de la Neamț vor fi aduse la București

O noutate importantă marchează pelerinajul din acest an: la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou vor fi aduse pentru prima dată la București moaștele Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț – Noul Hozevit. Racla va fi așezată alături de cele ale Sfântului Dimitrie cel Nou, Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, Sfântului Ierarh Nectarie și Sfinților Împărați Constantin și Elena.

Patriarhia Română a precizat că prezența moaștelor Sfântului Ioan Iacob este menită să sporească bucuria duhovnicească a pelerinilor și marchează o premieră pentru hramul din acest an.

Închinare la Sfintele Moaște, în perioada 19–22 octombrie

În primele zile ale pelerinajului, între 19 și 22 octombrie, credincioșii se vor putea închina la Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Ierarh Nectarie și ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț.

Raclele vor fi scoase din Catedrala Patriarhală și așezate în pridvorul acesteia, în fiecare zi între ora 7.00 și miezul nopții. Patriarhia recomandă familiilor cu copii mici să vină la închinare în această perioadă, pentru a evita aglomerația din zilele finale ale hramului.

Recomandări Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

Procesiunea „Calea Sfinților” va avea loc pe 23 octombrie

Joi, 23 octombrie 2025, va avea loc procesiunea „Calea Sfinților”. Evenimentul va începe la ora 12.00 iar cele două coloane de clerici și credincioși vor porni astfel:

Prima coloană va pleca de la Catedrala Patriarhală, având raclele cu moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou și ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Traseul: Catedrala Patriarhală – Str. Patriarhiei – Bd. Regina Maria – Piața Unirii.

A doua coloană va pleca de la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon – Nou”, purtând moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfântului Ioan Iacob de la Neamț și ale Sfinților Împărați Constantin și Elena. Traseul: Str. Bibescu Vodă – Piața Unirii.

Ambele coloane se vor întâlni la baza Dealului Patriarhiei și vor urca împreună spre Catedrala Patriarhală.

Întâmpinarea raclelor de Patriarhul Daniel

Joi, 23 octombrie, la ora 12.45, la Altarul de Vară al Catedralei Patriarhale, Patriarhul Daniel va întâmpina raclele cu sfintele moaște și va rosti un cuvânt de binecuvântare. După ceremonie, raclele vor fi așezate în Baldachinul Sfinților de pe Colina Patriarhiei, unde vor rămâne până pe 29 octombrie, când se va încheia pelerinajul.

Slujbele religioase vor avea loc zilnic, atât în Catedrala Patriarhală, cât și la Altarul de Vară, conform programului anunțat de Patriarhie. Punctul culminant va fi în ziua de 27 octombrie, când Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, împreună cu Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și un sobor de ierarhi și preoți.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române a anunțat că detalii suplimentare despre programul sfințirii picturii Catedralei Naționale, programată pentru 26 octombrie 2025, vor fi comunicate ulterior.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE