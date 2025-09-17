Balcon transformat în coteț

În imaginile postate pe rețelele sociale se vede cum balconul fusese amenajat ca un mic coteț, cu pământ, paie și adăpătoare. Tânăra supraveghea păsările și chiar s-a lăudat pe internet că le-a crescut singură, încă de la stadiul de ou, cu ajutorul unui incubator.

 
Mai multe fotografii și filmulețe arătau că puii de găină se plimbau și prin apartament, nu doar pe balcon.

„Ferma” care i-a șocat pe vecini

După ce imaginile au circulat pe TikTok și vecinii și-au recunoscut blocul, asociația de proprietari a făcut o sesizare. Poliția Locală a intervenit duminică, 7 septembrie, identificând blocul de pe strada Oneștilor 17.

„Colegii mei au identificat amplasamentul din filmare. În momentul de față se fac demersuri pentru contactarea persoanei care crește aceste păsări pe balcon. Aceasta va fi sancționată și obligată la salubrizarea zonei”, a declarat pentru Bihoreanul directorul Poliției Locale Oradea, Samuel Milian.

Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul
Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

Ce prevede regulamentul din Oradea

Regulamentul local, adoptat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea 627 din 2021, interzice creșterea animalelor de fermă și a păsărilor în apartamente sau pe balcoanele blocurilor. Normativul stabilește că adăposturile trebuie construite la cel puțin 10 metri de cea mai apropiată locuință, iar la blocuri nu este permisă deloc această practică.

 
Încălcarea regulii se sancționează cu amendă între 1.000 și 2.500 de lei. Tot regulamentul prevede că păsările și animalele pot fi crescute doar la casă, în limita a 10 păsări și cel mult 5 animale mari (porcine, bovine, caprine, ovine sau cabaline).

Puii au fost adoptați

Când polițiștii au reușit să o contacteze pe tânără, miercuri, balconul fusese deja eliberat. Tânăra a declarat că a crescut găinile „din amuzament”, le-a ținut mai mult în apartament și le-a scos pe balcon doar câteva ore pe zi. După ce filmarea a devenit virală și a stârnit reacții de stupoare, ea a decis să renunțe la păsări și le-a dus într-o gospodărie din Săbolciu.

 
 Când polițiștii au reușit să o contacteze pe tânără, miercuri, balconul fusese deja eliberat. Tânăra a declarat că a crescut găinile „din amuzament", le-a ținut mai mult în apartament și le-a scos pe balcon doar câteva ore pe zi. După ce filmarea a devenit virală și a stârnit reacții de stupoare, ea a decis să renunțe la păsări și le-a dus într-o gospodărie din Săbolciu.

Poliția Locală i-a aplicat doar un avertisment, întrucât păsările nu mai erau la apartament și spațiul fusese curățat.

După ce a spus că nu sunt bani pentru profesori, Daniel David, a finanțat cu 207 milioane de lei un proiect de testare a elevilor
800 de rațe din camionul unui șofer român au fost salvate, după ce TIR-ul s-a răsturnat pe marginea unei șosele din Franța
Știri România 11:59
800 de rațe din camionul unui șofer român au fost salvate, după ce TIR-ul s-a răsturnat pe marginea unei șosele din Franța
România conduce lista sărăciei în UE, 1 din 5 români se confruntă cu lipsuri severe. Raport Eurostat
Știri România 11:45
România conduce lista sărăciei în UE, 1 din 5 români se confruntă cu lipsuri severe. Raport Eurostat
Ce se întâmplă cu procesul dintre Oana Monea și Maria Avram. Ispita îi cere concurentei 30.000 de euro: „Am pus pe masă toate dovezile”
Stiri Mondene 12:03
Ce se întâmplă cu procesul dintre Oana Monea și Maria Avram. Ispita îi cere concurentei 30.000 de euro: „Am pus pe masă toate dovezile”
Raluca Bădulescu, dată de gol de Cătălin Botezatu. Ce spune desingerul despre prietena lui. „A trăit cum a vrut ea, a făcut ce a vrut”
Stiri Mondene 11:37
Raluca Bădulescu, dată de gol de Cătălin Botezatu. Ce spune desingerul despre prietena lui. „A trăit cum a vrut ea, a făcut ce a vrut”
Ședință tensionată în coaliția de guvernare: PSD nu vrea eliminarea plafonării adaosului la alimentele de bază
Politică 11:38
Ședință tensionată în coaliția de guvernare: PSD nu vrea eliminarea plafonării adaosului la alimentele de bază
Călin Georgescu, prima reacție după trimiterea în judecată: „Dosarul meu e o copie identică după cel al lui Trump. Oligarhia globalist-soroșistă vrea înlăturarea mea din 4 motive”
Politică 11:30
Călin Georgescu, prima reacție după trimiterea în judecată: „Dosarul meu e o copie identică după cel al lui Trump. Oligarhia globalist-soroșistă vrea înlăturarea mea din 4 motive”
