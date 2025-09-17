Balcon transformat în coteț

În imaginile postate pe rețelele sociale se vede cum balconul fusese amenajat ca un mic coteț, cu pământ, paie și adăpătoare. Tânăra supraveghea păsările și chiar s-a lăudat pe internet că le-a crescut singură, încă de la stadiul de ou, cu ajutorul unui incubator.

Mai multe fotografii și filmulețe arătau că puii de găină se plimbau și prin apartament, nu doar pe balcon.

„Ferma” care i-a șocat pe vecini

După ce imaginile au circulat pe TikTok și vecinii și-au recunoscut blocul, asociația de proprietari a făcut o sesizare. Poliția Locală a intervenit duminică, 7 septembrie, identificând blocul de pe strada Oneștilor 17.

„Colegii mei au identificat amplasamentul din filmare. În momentul de față se fac demersuri pentru contactarea persoanei care crește aceste păsări pe balcon. Aceasta va fi sancționată și obligată la salubrizarea zonei”, a declarat pentru Bihoreanul directorul Poliției Locale Oradea, Samuel Milian.

Recomandări Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

Ce prevede regulamentul din Oradea

Regulamentul local, adoptat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea 627 din 2021, interzice creșterea animalelor de fermă și a păsărilor în apartamente sau pe balcoanele blocurilor. Normativul stabilește că adăposturile trebuie construite la cel puțin 10 metri de cea mai apropiată locuință, iar la blocuri nu este permisă deloc această practică.

Încălcarea regulii se sancționează cu amendă între 1.000 și 2.500 de lei. Tot regulamentul prevede că păsările și animalele pot fi crescute doar la casă, în limita a 10 păsări și cel mult 5 animale mari (porcine, bovine, caprine, ovine sau cabaline).

Puii au fost adoptați

Când polițiștii au reușit să o contacteze pe tânără, miercuri, balconul fusese deja eliberat. Tânăra a declarat că a crescut găinile „din amuzament”, le-a ținut mai mult în apartament și le-a scos pe balcon doar câteva ore pe zi. După ce filmarea a devenit virală și a stârnit reacții de stupoare, ea a decis să renunțe la păsări și le-a dus într-o gospodărie din Săbolciu.

#chick #diy #animal #bird ♬ original sound - Tani @jumy.san Puiutii au fost adoptati deja! Daca ati vazut stirile de la Kanal D. La o persoana cu ferma si spatiu frumos 💕. A fost doar un experiment temporar si reusit, nu a fost niciodata planul sa ii tin permanent. 80% la suta din timp au fost in casa, doar uneori pe balcon la aer liber si iarba/pamant. Nici un vecin nu s-a plans, majoritatea nici nu stiau, decat cei de la balconul mai sus decat mine care vedeau. Am avut mare grija sa nu deranjeze pe nimeni. Au fost adorabili si am apreciat timpul cu ei 🫶🏻 Voi mai posta chestii random cu mici experimente, probabil animale mici precum insecte. Thank you people! -------- The chicks have already been adopted! If you saw the news on Kanal D. To someone with a farm and nice space. It was just a temporary and successful experiment, it was never the plan to keep them permanently. 80% of the time they were inside, only sometimes on the balcony for some fresh air and grass/soil. No neighbors complained, most of them had no idea, only some that lived above me and could see my balcony. I was very careful not to bother anyone. They were adorable and appreciated the time with them🫶🏻 I will post other random things with small experiments, with smaller animals such as insects. Thank you guys! #chicken

Poliția Locală i-a aplicat doar un avertisment, întrucât păsările nu mai erau la apartament și spațiul fusese curățat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE