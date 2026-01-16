Trebuie verificate întotdeauna sursa informațiilor și să interacționeze doar cu canalele oficiale BT.

Nu se comunică prin grupuri private de WhatsApp cu BT sau prin intermediul altor persoane care pretind că sunt reprezentanți ai băncii. BT nu va solicita date personale prin formulare neoficiale.

Atunci când o ofertă e prea bună să fie adevărată, este cu siguranță o tentativă de fraudă.

Cum pot verifica dacă o reclamă sau o ofertă este reală:

• Se verifică sursa: dacă reclama provine de la un cont necunoscut, fără bifă de verificare sau fără legătură cu paginile oficiale BT, trebuie tratată cu suspiciune.

• Se caută link-ul oficial si se verifică întotdeauna adresa URL: comunicările BT directionează exclusiv către domenii oficiale, fără link-uri scurtate, greșeli gramaticale sau adrese web neobișnuite.

• Se analizează promisiunile: dacă se promit câștiguri rapide, acces la cursuri exclusive sau oportunități garantate, e un semnal clar de alarmă.

• Se verifică grafica și limbajul: chiar dacă vizualul pare profesionist, greșelile de scriere, tonul prea agresiv sau lipsa detaliilor concrete sunt indicii că reclama nu e autentică.

• Se caută informația și pe canalele BT: dacă nu găsești anunțul pe site-ul sau pe paginile oficiale BT, cel mai probabil nu este real.

• Nu te baza pe comentarii: atacatorii pot crea comentarii false pentru a valida o reclamă frauduloasă.

Pentru siguranța ta, trebuie ținut cont de câteva lucruri importante:

• Capcanele online pot porni de la un click, un apel telefonic, un e-mail sau o recomandare primită de la persoane necunoscute.

• Răufăcătorii pot crea cursuri false, programe de investiții sau grupuri de discuții care folosesc abuziv identitatea unor instituții, inclusiv BT, fără acordul nostru.

• Pot cere instalarea unor aplicații de control la distanță (ex. AnyDesk, TeamViewer), care le oferă acces complet la datele de pe dizpozitivul pe care a fost instalată (după ce obțin accesul, pot iniția și aproba rapid tranzacții fără acordul nostru).

• Infractorii pot folosi tehnologii (spoofing) care fac să pară că sună de pe numărul băncii, impersonând angajați sau reprezentanți BT.

• Alte tentative urmăresc obținerea datelor de card sau a datelor de acces la cont prin e-mailuri sau mesaje care imită comunicări legitime.

Tratează cu prudență orice mesaj, ofertă sau oportunitate care ți se pare suspectă, mai ales dacă sunt garantate câștiguri rapide sau te direcționează către grupuri private.

Siguranța ta financiară este esențială, iar informarea corectă este cel mai eficient mod de a preveni fraudele. Dacă vezi materiale suspecte sau ai îndoieli legate de autenticitatea unei comunicări, contactează BT prin canalele oficiale. Numărul de telefon dedicat exclusiv asistenței pentru fraude: 0264 308 055.

Foto: Banca Transilvania

