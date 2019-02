Florentina Gavrilă a strâns 40.000 de euro. Dar a șters anunțul referitor la strângerea de fonduri și n-a mai vrut să dea banii familiei. Constănțeaca, bolnavă, la rândul ei, de leucemie, le-a câștigat încrederea părinților fetiței din Neamț, a primit poze și a lansat o strângere de fonduri pentru micuță.

Dar când s-a văzut cu 40.000 de euro, n-a mai vrut să dea banii. Simona Gherghe a întrebat-o pe Florentina Gavrilă când va da banii , aceasta din urmă a spus că săptămâna viitoare.

Realizatoarea emisiunii a insistat ca aceasta să vireze banii mai devreme. Florentina Gavrilă a plecat din platou, moment în care realizatoarea Simona Gherghe a început să plângă și a cerut ferm intervenția poliției.

„Chemaţi poliţia, să nu plece din sediu. Să nu iasă din sediu, sunaţi la 112, este un caz de fraudă, femeia asta vrea să-şi însuşească nişte bani. Nu se poate aşa ceva. Acum, să chemăm poliţia, să facem ceva”, a spus Simona Gherghe.

„Banii nu sunt blocați, se transferă”

Florentina Gavrilă a recunoscut din start că a păstrat banii în contul ei. Chiar dacă micuța Adelina așteaptă banii la o clinică din Italia pentru continuarea tratamentului necesar.

Florentina a promis că banii vor fi transferați în conturile celor pentru care au fost strânși, dar până în acest moment n-a făcut niciun transfer.

„Banii sunt în contul meu pentru că fac demersurile pentru fundaţia asta (n.r. ONG pentru lupta împotriva leucemiei). Am documente unde pot demonstra asta. Trebuie să facturez tot să fie legal, eu nu vreau probleme cu ANAF. Banii, le-am zis, fac fundaţia şi îi transfer imediat. Şi nu au fost de acord să primească banii pe cale legală, au zis că ei vor banii imediat.

Duminică am fost la Milano şi m-am întors astăzi. Am fost la banca pentru a transfera banii în România. În prezent, banii sunt în contul meu din România. Acum am ieşit din bancă şi mi-au zis că mâine dimineaţă pot avea la mână un extras de cont care demonstrează tot. Banii nu sunt blocaţi. Se transferă”, a spus marți Florentina Gavrilă.

Banii nu s-au transferat nici până azi.

