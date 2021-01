Medicii din spitalele non-COVID, afectați și ei de burnout. Rezident: „A fost un an ca niște pumni în cap”

Studiul include interviuri cu acești rezidenți non-COVID, dar și cu cei care au lucrat în clinicile COVID. Concluzia studiului este că, în vreme ce la spitalele COVID s-au adus resurse și s-a investit inclusiv în proceduri, la celelalte spitale s-a intensificat nesiguranța corpului medical.



Medicul Alexandru Smaranda, 31 de ani, se trezește în fiecare dimineață la 5.30. După cafea, pleacă împreună cu soția sa, rezident și ea, la Spitalul Sf. Pantelimon.

Cu toate că într-o zi obișnuită tura ar trebui să se încheie la ora 3 după-amiaza, asta nu s-a întâmplat mai niciodată în 2020.

„Am plecat de multe ori acasă la 8 seara, adică după 12-13 ore. Eram rupți de oboseală, dar era plăcerea noastră să stăm să învățăm”, povestește medicul, care în ziua în care am vorbit la telefon reușise să ajungă acasă la ora 5.

Gardă de 35 de ore legate

A avut zile în care a stat de gardă și 35 de ore legate. „Când am ajuns după 35 de ore acasă și m-am pus în pat, am închis ochii o oră și apoi m-a trezit nevasta mea: «Hai la spital că îi e rău lui Rareș», adică fiului meu. Apoi când am ajuns acasă, am dormit 15 ore”.

Ce i-a ținut în picioare pe amândoi a fost pasiunea pentru profesie. Mai au ceva care îi trezește instant, indiferent cât sunt de obosiți.

Alexandru Smaranda (dreapta), în sala de operații

„Pentru noi, chirurgii, când vedem sânge ne revenim, ăsta e stimulentul. Și în concediu spun că după o săptămână trebuie să merg la spital să văd sânge, să îmi revin și intru în sala de operație să ajutăm alți colegi”, mai spune Alexandru.



„În momentul în care ești acolo (în sala de operații – n.r.), te trezești”, spune medicul, care explică ce simte după multe ore de veghe.

La început este groaznic, vrei să dormi întruna, dar la un moment dat te obișnuiești, nu mai pot să zic că simți oboseala, o simți doar în momentul în care pici lat. În rest, ești pe pilot automat. Alexandru Smaranda:

Un singur infecționist în tot spitalul

Are deja șase ani de când lucrează la „Sf. Pantelimon” și s-a obișnuit cu greul muncii de spital, dar anul COVID-19 a fost însă mult mai provocator decât se aștepta.

Programul i s-a dat peste cap. „Pentru un apendice, de exemplu, o internare ușoară, pacientului îi dădeai drumul acasă a doua zi după operație, acum te obligă să stai 24 de ore până iese testul PCR. Dacă iese în 24 de ore. Ceea ce înseamnă o zi de spitalizare în plus”, explică medicul.

În plus, au avut cazuri de oameni care au venit pentru o urgență și s-au infectat. „Se infectează, că pe hol a fost cineva sau în salon cu el. Iar asta îți complică mult lucrurile. E obositor psihic, și pentru tine, și pentru pacient. Trebuie să alergi, să dai telefoane, că noi nu suntem infecționiști și avem unul singur pe tot spitalul”.

Noi, cei din linia a doua

A fost un an stresant pentru tot personalul medical, dar sindromul burnout nu i-a afectat doar pe cei din linia întâi, ci și pe medicii care nu au lucrat în spitale COVID. Așa cum este Alexandru Smaranda.

Asta au aflat cercetătorii români care au aplicat chestionare unui grup de o sută de medici, 50 care lucrau în linia întâi și 50 cu alte specializări.

„În zona de primă linie s-au obișnuit repede cu ideea că situația s-a schimbat și că trebuie să fie costumați și acolo lucrurile au fost mai bine reglate la început, în sensul de norme, de protocoale, de proceduri. Pe când în zona care nu e de prim contact, lucrurile au o tentă de falsă siguranță sau de nesiguranță. Practic, toți pacienții devin suspecți, dar nu e niciunul confirmat sau se confirmă pe rând. Și atunci, stresul devine mai mare”, este explicația medicului Bogdan Socea, unul dintre cercetătorii care au realizat studiul.



Medicul Bogdan Socea, unul dintre cercetătorii care au realizat studiul referitor la sindromul burnout în rândul cadrelor medicale în 2020

Regulile clare, medicament pentru oboseala medicilor

Nivelul de burnout în rândul medicilor care au participat la studiu era la 76%, „mult mai mare decât valorile din anii trecuți”.

Iar medicii de alte specializări decât cele care au lucrat direct cu COVID aveau un nivel al oboselii fizice și psihice cu zece procente mai mare.

Medicul Bogdan Socea crede că și celelalte spitale aveau nevoie de protocoale mai clare. „Ai nevoie de reguli și ai nevoie într-un fel, din punct de vedere psihologic, ca un lider să îți impună regulile, un șef. În sensul că dacă un superior s-a gândit și a conceput niște reguli, te simți tu un pic mai protejat pentru că sunt protocoalele astea. Așa trebuie să ne comportăm și înseamnă că totul va fi în regulă”.

Sindromul burnout vine cu o stare generalizată de oboseală fizică și psihică și cu o nervozitate excesivă. Dar toate acestea sunt lucruri pe care medicii s-au obișnuit să le ducă pe picioare.

„Manifestări foarte severe nu am avut la persoanele pe care le-am interogat prin aceste chestionare. Foarte rar au fost colegi care au solicitat concediu din cauza epuizării”, mai spune medicul Bogdan Socea.

2020, „un an ca niște pumni în cap”

Alexandru Smaranda explică de ce a ales să rămână în România: „Sunt unul dintre puținii proști care rămân și cred în generațiile care urmează după ei”

La final de an a venit însă o speranță pentru medici, odată cu vaccinarea.

„Îmi doresc să scăpăm mai repede de pandemie, să învățăm să o tratăm, să își facă toată lumea vaccinurile, să înțeleagă că ajută foarte mult chestia asta. Și să fie totul normal. Eu, care nu ies în club, îmi doresc atât de mult să ies în club în momentul ăsta”, spune Alexandru Smaranda.

Tânărul medic s-a întrebat de nenumărate ori de ce a rămas în România să facă medicină aici.

„Sunt unul dintre puținii proști care rămân și cred în generațiile care urmează după ei”, afirmă medicul chirurg.

Și dacă și din situația sistemului medical din România poate găsi ceva pozitiv, face asta și cu groaznicul 2020, care doar ce a trecut.

„A fost un an ca niște pumni în cap să ne trezim la realitate, să ne dăm seama că e ceva mai mare ca noi. E o chestie care ne-a și unit și a și normalizat anumite situații. Au învățat unii oameni să stea la distanță, să se spele pe mâini, să aibă grijă de cei mai vulnerabili”. Alexandru Smaranda:

