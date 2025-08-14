Regiunea este supranumită „grădina Europei”

Sub aceste acoperișuri albe din plastic se produc anual aproape patru milioane de tone de legume și fructe – castraveți, roșii, ardei, pepeni verzi și galbeni – peste jumătate fiind exportate în Europa.

Regiunea, supranumită „grădina Europei”, este una dintre cele mai aride din continent, cu doar 54 de zile ploioase pe an.

Primele încercări de a transforma zona într-un pol agricol datează din anii 50, când guvernul spaniol a decis să exploateze rezervele subterane de apă pentru a stimula economia locală.

Soarele abundent și irigarea au creat condițiile ideale pentru dezvoltarea agriculturii. Adaptând modelul serelor din Olanda, dar folosind plastic în loc de sticlă, agricultorii au reușit să protejeze culturile de vânturile puternice.

Împreună cu tehnici precum irigarea prin picurare și acoperirea solului cu nisip pentru reținerea apei, zona a devenit un centru agricol de prim rang.

Peste 12.000 de ferme, care generează 40% din PIB-ul provinciei Almería

Astăzi, peste 12.000 de ferme acoperă această întindere, generând aproximativ 5,1 miliarde de dolari anual și reprezentând 40% din PIB-ul provinciei Almería.

Principalul produs este boiaua de ardei, dar se cultivă și castraveți, dovlecei, vinete, pepeni galbeni și verzi. Germania este principala destinație a exporturilor, urmată de Regatul Unit, Franța, Italia și SUA.

Succesul economic vine însă cu provocări sociale și ecologice.

Condiții precare de lucru pentru muncitori

Aproximativ 60% din forța de muncă provine din afara Spaniei, în special din Africa de Nord, iar condițiile de lucru și de trai pentru mulți dintre acești muncitori sunt precare – lipsa contractelor, locuințe improvizate, fără electricitate sau apă curentă.

În ciuda ratelor scăzute ale șomajului, El Ejido este una dintre localitățile cu cele mai mari inegalități de venit din Spania.

Pe plan ecologic, exploatarea intensivă a apei amenință acviferele locale, cum este cel din Níjar, suprasolicitat de peste două decenii.

Serele consumă anual aproape 1,3 miliarde de litri de apă, iar schimbările climatice amplifică riscul de secetă.

Problema deșeurilor de plastic

În plus, deșeurile de plastic – aproximativ 30.000 de tone anual, din care doar 85% reciclate – contribuie la poluarea cu microplastice în ecosistemele marine din zonă.

Producătorii susțin că fac eforturi pentru diversificarea surselor de apă și pentru reciclarea materialelor plastice, însă ecologiștii și organizațiile sociale cer măsuri mai stricte pentru a asigura un model agricol sustenabil, care să continue să alimenteze Europa fără a compromite echilibrul social și mediul înconjurător.

