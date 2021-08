Carp este singurul câine de salvare montană din județul Prahova și a participat la numeroase acțiuni de salvare. Luni seara, Sergiu Frusinoiu, salvator montan, a scris pe pagina sa de Facebook că animalul a fost lovit de o turistă care cobora Jepii Mari.

„Astăzi nu a fost ca deobicei, la coborârea pe Jepii Mari, am întâlnit o domniță însoțită de doi flăcăi, la care am strigat din timp să nu se sperie de cățel, deoarece vegetația abundentă nu îl lăsa să se vadă decât când era foarte aproape. Domnița, cea avertizată în prealabil, se sperie inexplicabil și îi aplică un șpiț în burtă, aruncându-l în jnepenii care l-au salvat de o cădere potențial fatală. Am dat din cap dezaprobator și mi-am continuat alergarea, oprindu-mă după ceva zeci de metri pentru a-l pupa”, a scris Sergiu Frusinoiu, luni, pe pagina sa de Facebook.

Salvatorul montan a explicat și motivul pentru care nu i-a mustrat pe cei trei turiști.

„Cu siguranță totul ar fi degenerat în violență și aș fi fost nevoit să mă apăr, ceea ce, cu siguranță, nu ar fi făcut cinste însemnelor de pe tricoul meu roșu și s-ar fi opus eticilor mele personale la adresa locului meu de muncă”, a mai precizat salvatorul montan.

Acesta și-a încheiat mesajul într-o notă pesimistă.

„În viitor mă aștept să fiu îmbăiat cu spray de urs, și eu și Carp, luând în considerare că regimul de vânzare ale acestora este același ca și al deodorantului”.

