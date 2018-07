Marcel, creștin ortodox la bază, a urmat o carieră în consultanţă, după ce a absolvit studii europene la Universitatea din Geneva şi studii politice la SNSPA Bucureşti. A făcut un stagiu la o federaţie europeană care derula programe pentru persoanele fără adăpost, unde s-a ocupat de proiecte de cercetare privind situaţia locativă a romilor din Estul Europei, după care a lucrat ca şi consultant şi ofiţer de programe la o fundaţie olandeză, tot pe problematica romilor din Europa.

Acum este călugăr budist tibetan, poate singurul român din această categorie, şi poartă zilnic arhicunoscuta ţinută în culorile vişiniu şi portocaliu, relatează ziaruldeiasi.ro. ”În 2008 am plecat în India, a fost o perioadă de reflecţie şi nemulţumire personală şi am zis că, mai mult decât orice, căutările sufletului sunt mai importante. Am stat în India un an şi două luni, am umblat în diverse locuri în căutarea unor oameni care să ajute să mă pot înţelege mai bine pe mine însumi. Am intrat în contact cu tradiţia budist tibetană, am locuit într-o comunitate tibetană şi am predat engleza unor copii – călugări. La sfârşitul lui 2009 m-am reîntors în ţară şi am lucrat din nou pe proiecte de consultanţă pe partea de ONG-uri, după care în 2010 am plecat din nou în Asia, în Birmania şi apoi iar în India, unde simţeam că este locul meu”, a povestit Marcel

Din 2012 până în 2014, Marcel s-a dus din nou în Birmania şi Malaezia, unde a fost călugăr novice şi a stat într-un templu, iar de la sfârşitul lui 2014 până în iunie 2018 a rămas în nordul Indiei lângă templul lui Dalai Lama, în comunitatea monastică din Tashi Jong, de care aparţine.

Are ”certificat” din partea lui Dalai lama

”În 2014 am cerut să devin călugăr complet şi am făcut legământul monastic sub egida lui Dalai Lama. Ceremonia prin care am devenit călugăr budist în tradiţia tibetană, mahayana, a avut loc în martie 2017. Această tradiţie pune accent mai mult pe partea de dedicare spre binele celuilalt, pe serviciul în folosul celuilalt”, a explicat Marcel.

Pentru a deveni călugăr budist tibetan, discipol al lui Dalai Lama, este nevoie de îndeplinirea unor cerinţe preliminare pe o perioadă anterioară de 5 ani. ”Astfel, cel puţin 3 ani trebuie să fie respectate 5 precepte în viaţa de zi cu zi – să nu furi, să nu minţi, să nu ucizi, să nu comiţi adulter, să te mulţumeşti cu ceea ce ei, iar dacă vrei să devii călugăr complet, 2 din cei 3 ani trebuie să fii abstinent sexual, pentru ca mintea să se poată calma. Urmează apoi 2 ani de noviciat ca să devii călugăr consacrat de Dalai Lama. Este o ceremonie anuală, desfăşurată în prezenţa lui Dalai Lama, în care sunt acceptaţi noii călugări şi eu am primit o dovadă scrisă din partea biroului lui Dalai Lama care confirmă că am fost consacrat. Şeful meu spiritual este Dalai Lama, acesta fiind părintele meu din punct de vedere al codului monastic. Eu, când mă gândesc la Dalai Lama, mă gândesc la potenţialul de lumină pe care toţi îl avem, la bunătatea din noi. Nu trebuie să îl privim pe Dalai Lama ca pe un obiect de adoraţie, ci ca pe cineva care şi-a manifestat întreg potenţialul de lumină”, a precizat călugărul român care a primit din partea lui Dalai Lama numele tibetan de Tenzin Khechok, ceea ce se traduce prin ”Deţinătorul Învăţăturilor lui Buddha, învăţat înţelept”.

Sursa foto: ziaruldeiasi.ro