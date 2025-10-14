Portierele s-au blocat, iar mirosul de ars venea din interior

Incidentul a avut loc la o autospecială de tip Volkswagen Polo, aflată în dotarea Poliției din Mehedinți. În timp ce se aflau în misiune, polițiștii au simțit miros de plastic ars în interiorul mașinii. Când au încercat să coboare, au constatat că sistemul de închidere centralizată era blocat, iar portierele nu se mai puteau deschide. După mai multe încercări, oamenii legii au reușit să iasă și au decis să verifice sursa mirosului.

Surpriza a venit când au desfăcut panoul uneia dintre portiere și au descoperit un sistem audio-video improvizat, montat în interior.

Dispozitivul improvizat putea provoca un incendiu

Potrivit sindicatului Europol, dispozitivul fusese instalat neautorizat, iar firele neizolate și improvizațiile electrice reprezentau un risc major de scurtcircuit.

„Nu mică le-a fost mirarea când au descoperit că, în interiorul uneia dintre portiere, era montat un sistem audio-video improvizat, care a generat defecțiunea și a creat un risc iminent de scurtcircuit. Norocul a fost că autospeciala era în folosință în momentul în care s-a simțit mirosul de ars. În caz contrar, probabil că ar fi ars ca o torță în parcarea secției de poliție”, se arată în postarea Europol.

„Regele" eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară"
„Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”

„Când montați tehnică pentru a culege date, fiți puțin mai atenți”

În aceeași postare, sindicaliștii au transmis un mesaj ironic, dar dur, la adresa celor care ar fi putut instala sistemul în mașină.

„P.S. Rugăminte: când montați tehnică pentru a culege date privind posibile fapte de corupție, fiți puțin mai atenți, că riscăm să ardem și probele, și colegii”, se arată în mesajul publicat de Sindicatul Europol.

Deocamdată, nu există o explicație oficială privind proveniența sistemului audio-video improvizat și nici dacă acesta fusese instalat de o structură internă sau externă Poliției.

Produsul vândut de Lidl cu doar 249 de lei, în săptămâna 13-19 octombrie 2025, de care mulți români au nevoie

Mai ales femeile nu au voie să facă efort fizic de Sfânta Parascheva, pe 14 octombrie. Care sunt superstițiile zilei
Știri România 13:38
Mai ales femeile nu au voie să facă efort fizic de Sfânta Parascheva, pe 14 octombrie. Care sunt superstițiile zilei
Trei români și cinci indieni au vrut să treacă granița cu 110 kilograme de tutun și 35.000 de țigări. Ce pedepse au primit
Știri România 13:24
Trei români și cinci indieni au vrut să treacă granița cu 110 kilograme de tutun și 35.000 de țigări. Ce pedepse au primit
Reacția Ioanei Ginghină după ce a fost criticată că încă mai vorbește despre Alexandru Papadopol la șase ani de la divorț: „Vă răspund"
Stiri Mondene 13:25
Reacția Ioanei Ginghină după ce a fost criticată că încă mai vorbește despre Alexandru Papadopol la șase ani de la divorț: „Vă răspund”
Unde ar fi trebuit să meargă Marinela Chelaru pe 30 octombrie 2025: „Ne propusesem neoficial"
Stiri Mondene 13:15
Unde ar fi trebuit să meargă Marinela Chelaru pe 30 octombrie 2025: „Ne propusesem neoficial”
Mirabela Grădinaru, apariție neașteptată la Guvern. Ce a făcut partenera lui Nicușor Dan în Palatul Victoria
Exclusiv
Politică 10:30
Mirabela Grădinaru, apariție neașteptată la Guvern. Ce a făcut partenera lui Nicușor Dan în Palatul Victoria
Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze dacă legea privind pensiile magistraţilor va pica la CCR, spune Nicușor Dan
Politică 09:09
Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze dacă legea privind pensiile magistraţilor va pica la CCR, spune Nicușor Dan
