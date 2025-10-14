Portierele s-au blocat, iar mirosul de ars venea din interior

Incidentul a avut loc la o autospecială de tip Volkswagen Polo, aflată în dotarea Poliției din Mehedinți. În timp ce se aflau în misiune, polițiștii au simțit miros de plastic ars în interiorul mașinii. Când au încercat să coboare, au constatat că sistemul de închidere centralizată era blocat, iar portierele nu se mai puteau deschide. După mai multe încercări, oamenii legii au reușit să iasă și au decis să verifice sursa mirosului.

Surpriza a venit când au desfăcut panoul uneia dintre portiere și au descoperit un sistem audio-video improvizat, montat în interior.

Dispozitivul improvizat putea provoca un incendiu

Potrivit sindicatului Europol, dispozitivul fusese instalat neautorizat, iar firele neizolate și improvizațiile electrice reprezentau un risc major de scurtcircuit.

„Nu mică le-a fost mirarea când au descoperit că, în interiorul uneia dintre portiere, era montat un sistem audio-video improvizat, care a generat defecțiunea și a creat un risc iminent de scurtcircuit. Norocul a fost că autospeciala era în folosință în momentul în care s-a simțit mirosul de ars. În caz contrar, probabil că ar fi ars ca o torță în parcarea secției de poliție”, se arată în postarea Europol.

În aceeași postare, sindicaliștii au transmis un mesaj ironic, dar dur, la adresa celor care ar fi putut instala sistemul în mașină.

„P.S. Rugăminte: când montați tehnică pentru a culege date privind posibile fapte de corupție, fiți puțin mai atenți, că riscăm să ardem și probele, și colegii”, se arată în mesajul publicat de Sindicatul Europol.

Deocamdată, nu există o explicație oficială privind proveniența sistemului audio-video improvizat și nici dacă acesta fusese instalat de o structură internă sau externă Poliției.

