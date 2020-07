“S-a amânat o intervenţie la chirurgie plastică la o pacientă cu arsuri de gradul 2,3,4 pe 45% din corp. Chiar eu am adus această pacientă de la Buzău cu elicopterul SMURD. Au mai fost intervenţii chirurgicale în cazul ei, dar era necesară o grefă de piele. Am făcut apel şi la unităţile militare şi la reprezen­tanţii Afacerilor Interne de la unităţile medicale, acolo existând în fiecare an oameni care au donat şi au ajutat“, a declarat Diana Cimpoeşu, coordonator SMURD/UPU Iaşi, pentru Ziarul de Iași.

În privinţa cantităţii de sânge dispo­nibile, aceasta este la jumătate faţă de cea avută anul trecut.

“Este vorba, pe de o parte, de pacienţi care prezintă hemoragii digestive superioare internaţi la Institutul de Gastroenterolo­gie, anemii severe internate la Clinica de Hematologie şi pacienţi cu patalogie chirurgicală şi chirurgie ortopedică şi care sunt internaţi şi amânaţi la operaţii pentru că nu există sânge“, a mai explicat Diana Cimpoeşu.

Potrivit datelor de la Centrul Regional de Tran­sfuzii Sangvine Iaşi, numărul de donatori în această perioadă este sub jumătate faţă de cel de anul trecut, dar şi sub necesarul de care are nevoie Iaşiul.

În aceste condiţii se merge pe relaţia de împrumut de la celelalte judeţe, mai ales că Iaşiul, şi în special Spitalul Sfântul Spiridon, este centrul medical regional pentru întreaga Moldovă.

“Aducem în fiecare zi sânge din judeţele Vaslui, Botoşani, dar şi Neamţ, Bacău, Suceava pentru că de acolo vin pacienţii. Dar şi ceea ce oferă aceste judeţe din ceea ce ofereau anul trecut este la jumătate“, a mai spus medicul.

