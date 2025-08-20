La volan se afla un bărbat care nu deținea permis de conducere, iar alți 17 pasageri erau înghesuiți în mașină, deși aceasta fusese concepută pentru doar cinci locuri.

Autoritățile au avertizat că o astfel de deplasare reprezintă un pericol major atât pentru cei din vehicul, cât și pentru ceilalți participanți la trafic, un eventual accident putând avea urmări grave sau chiar fatale.

