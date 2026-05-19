Potrivit Android Authority, dispozitivul este un HTC U24 Pro din 2024 rebranduit, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la autenticitatea sintagmei „fabricat în SUA”.

Steag cu mai puține dungi

Designul final al T1 Phone nu seamănă deloc cu imaginile inițiale care sugerau un aspect similar cu iPhone 16 Pro sau Galaxy S25 Ultra. În schimb, telefonul păstrează carcasa aurie distinctivă și un steag american pe spate, dar cu doar 11 dungi, nu 13.

Specificațiile tehnice ale device-ului includ 512GB de stocare internă și o mufă pentru căști de 3,5mm, caracteristică rară în prezent.

Aplicația Truth Social vine preinstalată

Prețul promoțional este de 499 de dolari, iar aplicația Truth Social vine preinstalată. Pe cutie scrie că telefonul este „cu mândrie asamblat în SUA”, o schimbare față de promisiunea anterioară „fabricat în SUA”.

Cei de la NBC News, care au postat clipul cu smartphone-ul, au solicitat detalii despre procentul de componente fabricate în SUA și despre designul steagului, dar nu a primit răspuns din partea Trump Mobile. Casa Albă a refuzat să confirme dacă fostul președinte Donald Trump utilizează acest telefon în prezent.

