Soldații ucraineni luptă în condiții tot mai grele în tranșee, ca în Primul Război Mondial. „Șobolanii au ros inclusiv bucăți din tancuri și roțile mașinilor” | VIDEO

O femeie soldat din armata ucraineană, cu indicativul „Kira”, și-a amintit cum batalionul ei a fost luat cu asalt toamna trecută de o invazie de șoareci în timp ce lupta în regiunea Zaporojie din sudul țării.

„Dormi două sau trei ore, în funcție de cât de norocos ești”

„Imaginați-vă că mergeți la culcare, iar noaptea începe cu un șoarece care se strecoară în pantaloni sau în pulover, sau care vă mușcă vârfurile degetelor ori brațul. Dormi două sau trei ore, în funcție de cât de norocos ești”, a declarat Kira, pentru postul american de televiziune.

Ea a estimat că în adăpostul ei de patru soldați erau în jur de 1.000 de șoareci. „Nu șoarecii erau cei care ne vizitau; noi eram oaspeții lor”, a adăugat femeia.

Infestările se datorează în parte schimbării anotimpurilor și ciclului de împerechere al șoarecilor, dar sunt, de asemenea, o consecință a războiului care a devenit static, după ce contraofensiva Ucrainei a fost în mare parte respinsă de apărarea rusească puternic fortificată. În mijlocul unei alte ierni aspre, șoarecii caută hrană de-a lungul liniei frontului de aproape 1.000 de kilometri, răspândind boli, temeri și nemulțumire, în timp ce caută hrană și căldură.

Kira a spus că a încercat totul pentru a curăța buncărele de șoareci: a stropit cu otravă, a pulverizat amoniac. Magazinele din apropiere s-au aprovizionat cu produse antișoareci și au făcut o adevărată avere, a spus ea. Dar cum șoarecii continuau să vină, au încercat alte metode.

Pisicile, arma secretă, nu au putut nici ele face față

Soldat pe frontul din apropiere de Avdiivka, 28 decembrie 2023. Foto: Profimedia

„Aveam o pisică pe nume Busia, iar la început a ajutat și ea și a mâncat șoareci. Dar mai târziu au fost atât de mulți, încât n-a mai putut. O pisică poate să prindă unul sau doi șoareci, dar dacă sunt 70 de șoareci, este nerealist”, a mai povestit Kira.

Înregistrările video distribuite pe rețelele de socializare de soldații ucraineni și ruși au arătat amploarea infestărilor de pe linia frontului. Șoarecii și șobolanii sunt văzuți furișându-se pe sub paturi, în rucsacuri, generatoare de curent, buzunare de haine și fețe de pernă. Una dintre înregistrări arată cum șoarecii se revarsă dintr-o turelă de mortier rusesc ca niște gloanțe dintr-un Browning.

În alt videoclip, o pisică încearcă să înșface un șoarece de pe un fotoliu, înainte ca un soldat să atingă partea de sus a scaunului și alte zeci de șoareci să cadă în cascadă. Pisica, depășită numeric fără speranță, se recunoaște învinsă și se retrage.

Serviciile de informații militare ucrainene au raportat în decembrie o epidemie de „febra șoarecelui” în multe unități rusești din jurul orașului Kupiansk, în regiunea Harkov, pe care Moscova încearcă să o revendice de luni de zile. Raportul a precizat că boala se transmite de la șoareci la oameni „prin inhalarea prafului de fecale de șoarece sau prin ingestia de fecale de șoarece din mâncare”.

CNN menționează că nu a reușit să verifice independent raportul, dar, potrivit armatei ucrainene, simptomele cumplite ale bolii includ febră, erupții cutanate, tensiune arterială scăzută, hemoragii la nivelul ochilor, vărsături și, deoarece afectează rinichii, dureri de spate severe și probleme la urinare.

Rezultatul, potrivit Serviciului de informații al apărării din Ucraina, este că „febra șoarecelui a redus semnificativ capacitatea de luptă a soldaților ruși”. Serviciul nu a precizat dacă trupele ucrainene au fost afectate în mod similar.

Autoritățile ucrainene nu au indicat ce afecțiune specifică a afectat trupele ruse, dar există o serie de boli asociate cu traiul în apropierea rozătoarelor, afecțiuni care au simptome similare, inclusiv tularemia, leptospiroza și hantavirusul.

Drama Primului Război Mondial, la indigo

Raportul a amintit de relatările din Primul Război Mondial, unde îngrămădeala putredă de deșeuri și cadavre a permis „șobolanilor de tranșee” să se înmulțească rapid. Șobolanii sunt nocturni și sunt adesea activi în timp ce soldații încearcă să se odihnească, provocând un stres uriaș.

Robert Graves, un poet englez care a luptat în tranșee, și-a amintit în memoriile sale cum șobolanii „veneau dinspre canal, se hrăneau cu cadavrele abundente și se înmulțeau foarte mult”. Când a sosit un ofițer nou, în prima noapte, „a auzit un zgomot, și-a luminat lanterna pe pat și a găsit doi șobolani pe pătura lui care se luptau pentru o mână tăiată”.

În timpul Primului Război Mondial, populația de șobolani s-a mărit atunci când conflictul a stagnat. Și există temeri că războiul Rusiei din Ucraina a făcut același lucru. Șeful forțelor armate ucrainene, generalul Valeri Zalujnîi, a declarat pentru The Economist la sfârșitul anului trecut: „La fel ca în Primul Război Mondial, am ajuns la un nivel de tehnologie care ne pune în impas”.

Ihor Zahorodniuk, cercetător la Muzeul Național de Istorie Națională din Ucraina, a declarat pentru CNN că infestările cu șoareci se datorează în parte faptului că reproducerea rozătoarelor atinge un vârf toamna, dar și din cauza efectelor războiului în sine.

„Culturile de iarnă semănate în toamna anului 2021 nu au fost recoltate în multe locuri în 2022 și a rezultat o autoînsămânțare generoasă. Șoarecii care s-au înmulțit au supraviețuit iernii foarte călduroase și au continuat să se hrănească cu noua cultură”, a spus el. Războiul a dispersat, de asemenea, prădătorii naturali, permițând șoarecilor să se înmulțească mai liber.

„Rod totul”

Pe lângă faptul că provoacă anxietate și boli în rândul soldaților, șoarecii devastează și echipamentele militare și electrice. Când lucra ca operator de semnalizare și locuia separat de alte trupe de luptă în Zaporojie, Kira a spus că șoarecii „au reușit să se urce în cutii de metal și să roadă firele”, întrerupând comunicațiile.

„Șoarecii mestecau totul: radiouri, fire. Șoarecii au intrat în mașini și au ros cablurile electrice, astfel încât mașinile nu mai mergeau, și au ros inclusiv tancurile și roțile”, a spus Kira. „Pierderile cauzate de șoareci numai în adăpostul nostru se ridică la un milion de grivne (26.500 de dolari, n.r.)”, a adăugat ea.

Foto: Profimedia Images

