Localitatea Codreni, din județul Călărași, figurează în nomenclatorul localităților din România ca parte componentă a comunei Gurbănești. Satul Codreni are în acest moment codul poștal 917121. Problema este că acest sat este la 10 metri sub apa Mostiștei încă din anul 1985.

Ulterior acestei date s-au făcut chiar recensăminte, care au fost urmate de inspecții ale datelor rezultate din recensăminte pentru a se stabili câți locuitori are satul Codreni: 385 de locuitori, toți sub apă. ”Noi am sesizat oficial această anomalie, dar nu am primit niciodată vreun răspuns”, ne-a spus Nicolae Vasile, fost secretar al comunei Gurbănești, timp de 40 de ani.

Satul Codreni și-a luat numele, spun legendele locale, de la haiducul Codreanu, care a dat mult de furcă autorităților pe la 1678, an la care a fost ridicată biserica ce purta numele haiducului. Aici s-a turnat, în 1983, filmul ”Dreptate în lanțuri”, cu Ovidiu Iuliu Moldovan în rol principal și figuranți ai satului în rol secundar.

În anii 1980, Valea Mostiștei intrase în programele de amenajare teritorială ale socialismului, conform cărora aici trebuia să existe o salbă de lacuri care să dezvolte piscicultura și irigațiile în partea de vest a Bărăganului.

S-au făcut barajele și valea a fost inundată în 1985. Localitățile din calea apelor au fost golite de populație. Fiecare s-a dus pe unde a putut. ”Unii au primit despăgubiri, alții nu”, spune Nicolae Vasile.

Face parte din comuna Gurbănești prin Legea 2/1968

”Satul Codreni, ca de altfel și satul Preasna Veche, figurează în Legea 2/1968 ca localități componente ale comunei Gurbănești. Primăria Gurbănești a făcut propuneri pentru a fi scoase din nomenclator, pentru că nu mai era nimeni acolo, localitățile, care până astăzi au cod poștal, sunt inundate. Nu s-a primit niciodată răspuns la solicitări, nu am înțeles de ce. A apărut chiar și o aberație, un supracontrol în urma recensământului, să vadă dacă s-au numărat bine oamenii. Iar oamenii… erau sub apă…”, ne-a explicat fostul secretar al Primăriei Gurbănești.

”M-am născut în Codreni. M-am mutat la 38 de ani, pentru că a venit apa de ne-a scos… Am cumpărat teren unde am putut. Statul nu ne-a dat nimic… Lumină nu aveam, apa venea peste noi,… Am dărâmat acolo și am cumpărat aici… A fost un sat bunicel. Oamenii au plecat toți pe unde au putut”, își amintește Paula Marin, 78 de ani. Femeia locuiește, de atunci, din 1985, în Gurbănești. Alții au ajuns prin Fundulea sau Sărulești.

Printre ultimii locuitorii ”subacvatici” ai satului Codreni, județul Călărași, se numără și Viorel Anghel care practic locuiește în Sărulești Sat, dar teoretic stă în satul Codreni. ”Am avut acolo casa bătrânească, mai la deal, nu a intrat în apă. Dar, fiind izolată, fără drum de acces, fără curent electric, nu a fost locuită și s-a dărâmat. Acum mai sunt niște ruine. Singurele care mai amintesc că acolo a fost satul Codreni”, povestește Viorel Anghel.

1% din orașele, comunele și satele României sunt localități-fantomă

Nu se știe care ar putea fi motivul, dar în România există cel puţin 126 de localităţi fictive. Adică 1%, cel puţin, din toate localităţile ţării sunt goale. Numele lor se află pe o hartă interactivă realizată de un grup de cercetători de la Coaliţia pentru Date Deschise.

Aceste localităţi au dispărut, în marea lor majoritate, în timpul comunismului, cu ocazia diverselor sistematizări, dar nu au fost radiate niciodată. Imediat după 1989, s-a pus problema ştergerii lor de pe hartă, dar procesul a fost stopat din motive necunoscute.

Citește și: