Măsuri fără precedent vor fi luate la gropile de gunoi. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică un Ordin de ministru care modifică normativele depozitării gunoiului. Noile măsuri cer ca toate rampele pentru depozitarea deșeurilor să dețină echipamente de monitorizare a radioactivității deșeurilor. După anul 2000, presa internă și internațională a avertizat de mai multe ori că deșeuri toxice de import, inclusive deșeuri nucleare aduse ilegal, ar fi fost ascunse în gropile de gunoi din România.

Conform acestui proiect de Ordin, care va modifica ”Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor”, toate gropile de gunoi din țară vor trebui transformate într-un fel de fortărețe. Astfel, ele vor fi supravegheate prin îngrădire completă cu gard din sârmă de oțel, înalt de doi metri.

De asemenea, groapa de gunoi va fi utilată cu ”porţi de aceeaşi înălţime cu gardul, prevăzute cu sisteme de închidere şi asigurare, instalaţii de alarmă în caz de acces neautorizat, sistem de supraveghere video perimetral pentru zi și noapte cu o rezoluție a camerelor de luat vederi de minim 2MP (mega pixel) și DVR/NVR (Digital Video Recorder/ Network Video Recorder) care să permită păstrarea înregistrărilor pentru cel puțin 7 zile”.

În plus, fiecare depozit de deșeuri trebuie dotat cu echipament de monitorizare radiologică, respectiv portal de monitorizare radiologică sau monitor portabil pentru detecția radiațiilor.

Fiecare mașină de gunoi care va intra pe noile porți ale depozitului va fi supusă ”monitorizării radiologice a deșeurilor.”

Inițiatorii proiectului susțin că noile prevederi sunt necesare pentru ”evitarea introducerii accidentale/ilegale a deșeurilor cu conținut de substanță radioactivă”.

Suspiciuni că deșeuri radioactive ar ajunge la gropile de gunoi din România

În anul 2008, o persoană din localitatea buzoiană Săpoca a intrat în contact cu deşeuri radioactive descoperite într-o groapă din apropierea râului Buzău.

În 6 mai 2011, presa anunța că cea mai mare parte a averii liderului mafiot Massimo Ciancimino (48 de ani), estimată la 400 de milioane de euro, ­s-ar afla ascunsă în România. ”Un volum enorm de bani se pare că a fost derulat în activităţi din domeniul reciclării deşeurilor: de la depozitele de deşeuri, inclusiv una considerată printre cele mai mari din Europa (Glina), până la societăţile de selectare şi transformare şi eliminarea a nămolurilor toxice”, se arăta în raportul judecătorilor italieni din Palermo, Sicilia.

În anul 2012, o echipă a cotidianului italian La Repubblica a realizat o anchetă despre ceea ce a numit ”bomba ecologică de la groapa” amplasată în apropierea Bucureştiului. Potrivit reporterilor italieni, gunoaie ilegale ar fi ajuns în România din sudul Italiei, de la Napoli, la Constanţa, prin intermediul unor transporturi navale ilegale efectuate pe parcursul nopţii,

În iulie 2014, administratorii gropi Glina, un cetăţean român, fost ofiţer de securitate, şi un cetăţean italian, au fost arestaţi în România. Concomitent, în această afacere au mai fost reţinuţi câţiva cetăţeni italieni. Primăria din Popești-Leordeni, pe teritoriul căreia se află groapa, a anunțat că aceasta funcționează ilegal din 1997 și a prezentat dovezile. Nimeni nu a luat nicio măsură în acest sens.

În iunie 2016, autoritățile au reușit să oprească, la granița României, 16 transporturi de deșeuri ilegale din Germania, Austria și Ungaria, care ar fi trebuit să ajungă la mai mulți agenți comerciali din România. Ministrul Mediului de la acea vreme, Cristiana Pașca Palmer, spunea că ar fi vorba despre 300 de tone de deşeuri care ar fi urmat să fie depozitate ilegal în România.

În 28 august 2017, prefectul județului Vâlcea, Florian Marin, a convocat în ședință extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea. În cadrul ședinței, în care s-a discutat despre incendiul care nu putea fi stins la groapa de gunoi, un consilier local din Măldărești, Costel Moța, a deschis un subiect extrem de sensibil, dezbătut în presa locală. Era vorba despre un articol în care se vehicula ideea că la groapa de gunoi din Măldărești ar fi fost depozitate materiale radioactive.

Problemele de la gropile de gunoi

”Am avut probleme mari cu groapa de gunoi de la Glina. Vara, mirosul ne omoară. Am făcut plângeri peste plângeri, dar nu ne ascultă nimeni. Întâmplător, eu am lucrat la realizarea unei gropii de gunoi de lângă Moscova, în 1987, prin ARCOM. Eram macaragiu. Aveam diriginți de șantier americani și am văzut cum se face o groapă de gunoi la standardele cele mai înalte. Să știți că și noi ne putem rezolva problemele cu gropile de gunoi, ușor, nici nu ar fi o investiție foarte mare, dar parcă cineva nu vrea să se întâmple acest lucru. Iar ceea ce se spune că se întâmplă la Glina, cu deșeurile toxice, este adevărat”, ne-a spus Milu Butnaru (foto), 67 de ani.

”În anii ’90, în România a izbucnit un scandal legat de butoaie cu deșeuri toxice aduse din Germania în zona Sibiului. Am fost acolo cu regretatul meu coleg Sandu Roșu și, după ce am declanșat scandalul, Germania a luat deșeurile înapoi. Nici în acest moment, în zona respectivă nu crește iarbă. Întrebare: de ce nu se măsoară radioactivitatea gropilor de gunoi din România în acest moment? S-ar putea să aflăm lucruri îngrozitoare”, ne-a spus profesor universitar doctor Florina Bran (foto), specialist pe probleme de ecologie și protecția mediului.

Conform unor documente ale Curții de Conturi și Primăriei Popești-Leordeni, groapa de gunoi Glina a funcționat ilegal din 1997.

Am solicitat un punct de vedere de la Ministerul Mediului pe această problemă și așteptăm un răspuns.

