Conform ziarului Merkur, acesta este un record negativ, depășind viteza maximă anterioară de 249 km/h, înregistrată cu doar câteva luni înainte. Incidentul a avut loc în luna iulie.

Cazul a stârnit controverse, deoarece șoferul nu poate fi identificat și, prin urmare, nu poate fi sancționat. Motivul, conform raportului, este lipsa unei camere video pe panoul de măsurare utilizat. Astfel, nu există înregistrări ale numărului de înmatriculare sau ale caracteristicilor vehiculului care ar permite identificarea șoferului.

Nu este clar dacă șoferul din acest incident este același care a fost implicat într-un caz similar în mai 2025. Conform Auto Motor Sport, sancțiunile pentru depășirea vitezei legale includ amenzi de cel puțin 800 de euro, două puncte penalizare și o interdicție de conducere de trei luni. Totuși, în acest caz, șoferul scapă de orice pedeapsă.

Conducerea cu viteze atât de mari în zone urbane reprezintă un risc major pentru toți participanții la trafic. La viteze de peste 200 km/h, șansele de supraviețuire în cazul unei coliziuni sunt extrem de mici. Poliția subliniază constant importanța respectării limitelor de viteză.

