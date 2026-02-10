Radarul a înregistrat autoturismul Ford cu 131 km/h, o abatere care, în mod normal, ar fi atras o sancțiune minoră. Însă surpriza a venit odată cu plicul primit acasă.

Șoferul a fost sancționat cu o amendă de 960 de euro, o lună de interdicție de a conduce și două puncte de penalizare.

Motivul: autoritățile au confundat autoturismul Ford cu un camion.

Pentru camioane, limita de viteză pe autostradă este de 80 km/h, nu de 120 km/h. Astfel, depășirea aparent inofensivă s-a transformat, pe hârtie, într-o depășire de 47 km/h.

Avocatul specializat în drept rutier Tom Louven, partener al platformei Geblitzt.de, a descris situația drept un exemplu de absurd administrativ: „un caz clasic pentru interzicerea conducerii, puncte și o amendă sensibilă, mai ales că se presupune și intenția”.

Pe fotografia realizată de radar se observă un autobuz aflat pe contrasens, în spatele autoturismului Ford. Avocatul susține că această „suprapunere” ar fi dus la clasificarea greșită a vehiculului.

Șoferul a contestat sancțiunea în termenul prevăzut de lege.

„Este important să se respecte termenul de două săptămâni de la notificarea deciziei pentru depunerea contestației”, a mai spus avocatul Tom Louven.

Șoferul ar fi trebuit să primească 20 de euro amendă, fără puncte de penalizare, fără interdicție de a conduce.

Procedura este încă în desfășurare. Potrivit avocatului Louven, nu este sigur că autoritatea va corecta eroarea: autoritatea competentă a transmis deja procedura procuraturii după „verificarea intermediară”.

În mod obișnuit, dosarul este apoi înaintat instanței locale.

Recent, un radar a prins 645 de șoferi în doar 7 ore, pe o stradă din Germania.

