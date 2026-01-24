645 de șoferi amendați în doar șapte ore

În Kassel, Germania, o zonă de limitare a vitezei la 30 km/h, instituită pe un tronson de aproximativ 100 de metri al străzii Ihringshäuser, a reaprins dezbaterile publice după o acțiune intensă de control rutier. În data de 12 noiembrie, autoritățile locale au desfășurat o acțiune de monitorizare a vitezei care a dus la sancționarea a 645 de șoferi din 2.090 verificați, într-un interval de doar șapte ore, relatează hna.de.

Limitarea de viteză este în vigoare de aproape cinci ani, pe sensul de intrare în oraș, în zona intersecției cu străzile Am Felsenkeller și Arnimstraße, iar măsura a fost justificată inițial prin riscul crescut de accidente.

Totuși, mai mulți șoferi și reprezentanți locali contestă această argumentație.

Potrivit lui Lienhard Knauf, vicepreședintele consiliului local Fasanenhof, zona nu mai este clasificată oficial drept „punct negru” din punct de vedere al accidentelor încă din 2019. În ciuda acestui fapt, limita de 30 km/h a fost menținută, lucru care a alimentat suspiciuni privind scopul real al controalelor.

Radarul, amplasat strategic

Nemulțumirile s-au intensificat și din cauza poziționării radarului, despre care Knauf susține că ar fi fost amplasat intenționat astfel încât să surprindă șoferii în ultimul segment al zonei cu limită de viteză.

Dispozitivul se afla într-un vehicul parcat chiar după finalul sectorului de 30 km/h, ceea ce, în opinia criticilor, ar fi transformat controlul într-o formă de „abuz” sau „vânătoare de amenzi”.

Primăria Kassel respinge însă aceste acuzații. Reprezentanții administrației locale susțin că toate prevederile legale și tehnice au fost respectate, iar amplasarea radarului s-a făcut conform reglementărilor din landul Hessa, care prevăd doar o distanță minimă față de începutul zonei cu restricție.

Germania are aproximativ 4.691 de radare fixe

Radarele cu cele mai multe înregistrări privind depășirea vitezei legale în Germania se află în zonele urbane și pe drumurile intens circulate, mai ales în landurile cu trafic ridicat precum Bavaria.

Conform datelor recente, Germania are aproximativ 4.691 de radare fixe, iar cele mai multe amenzi pentru viteză sunt aplicate acolo unde limitele sunt stricte, în special în localități, unde limita standard este de 50 km/h. Zonele cu cel mai ridicat număr de înregistrări sunt acelea cu trafic intens, cum ar fi orașele mari și autostrăzile cu restricții de viteză.

Pentru depășirile severe ale vitezei, sancțiunile pot merge până la suspendarea permisului de conducere pe mai multe luni și amenzi de până la 738,5 euro, în funcție de cât s-a depășit viteza legală.

Deși Germania dispune de sectoare fără limită generală de viteză pe autostrăzi, cele mai multe cazuri de depășire și amenzile asociate provin din zonele urbane și drumurile naționale cu limitări clare.

Anul trecut, peste 30.000 de șoferi au fost prinși de radar și amendați pentru viteză excesivă, în orașul Nienburg din Germania. Aproape 500 de permise au fost suspendate, iar încasările au atins un nivel fără precedent, de peste 2,2 milioane de euro. Iar în orașul Jena, tot în Germania, șoferii care au apăsat prea tare pedala de accelerație au umplut bugetul local cu aproape 2,8 milioane de euro.

