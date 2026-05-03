„Probabil se gândea că va traversa de la Universitate spre Piața Romană fără să fie observat”, au transmis reprezentanții Primăriei București, pe pagina de Facebook.

Incidentul a avut loc pe Bulevardul Magheru, iar șoferul camionului de mare tonaj a fost imediat oprit de polițiștii locali.

„Nu avea autorizație pentru Zona A, astfel că a fost amendat cu 5.000 de lei”, au adăugat oficialii.

Conform aceleiași surse, în luna aprilie 2026, au fost verificate peste 900 de camioane care tranzitau orașul București, fiind aplicate amenzi în valoare totală de 500.000 de lei.

Autoritățile reamintesc că accesul în Zonele A și B este permis doar cu autorizație plătită, pentru a proteja infrastructura și a reduce poluarea.