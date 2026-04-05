Șoferul băut a fost prins de polițiști după o urmărire ca în filme prin București

Un șofer în vârstă de 20 de ani a fost urmărit și oprit de polițiști pe străzile din București, după ce a refuzat să oprească la semnalele echipajelor Brigăzii Rutiere. Incidentul s-a petrecut duminică, 5 aprilie 2026, în jurul orei 02.45, în zona bulevardului Beijing/Șoseaua Nordului.

„Având în vedere conduita conducătorului auto, precum și riscul major pe care acesta îl reprezenta pentru ceilalți participanți la trafic, polițiștii au intervenit de urgență, fiind solicitat sprijinul echipajelor aflate în serviciu. Autovehiculul a fost interceptat și oprit în zona Bd. Nicolae Caramfil/strada Ceasornicului”, a transmis Poliția Capitalei.

Șoferul a încercat din nou să fugă și a lovit un polițist

Tânărul de 20 de ani a fost prins de polițiștii din București. În timpul verificărilor, acesta a încercat din nou să fugă, moment în care a acroșat cu mașina un agent.

Mai exact, șoferul l-a lovit pe unul dintre polițiști cu oglinda autoturismului, rănindu-l la mână. Agentul, în vârstă de 38 de ani, a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

„În timpul intervenției, conducătorul auto a încercat din nou să se sustragă, împrejurare în care a acroșat un polițist, în vârstă de 38 de ani”, a mai precizat Poliția Capitalei.

Șoferul avea o concentrație de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat

Testele au relevat că tânărul avea o concentrație de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” pentru prelevarea de probe biologice, iar cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Cazul amintește de șoferul beat și cu permisul suspendat care a fost prins gonind pe străzile din București chiar de Paște, în 2025. Totul s-a întâmplat când oamenii legii l-au remarcat în Sectorul 1 și au fugit după el prin oraș până când au ajuns pe Centura Capitalei.