Jose Maria Pavon Pereira, unul dintre cei mai căutați zece fugari din Spania, a fost arestat de Poliția Națională. Bărbatul era condamnat definitiv la 41 de ani de închisoare pentru două crime comise cu circumstanțe agravante, după ce, în 2019, cadavrele a doi bărbați au fost descoperite într-o fântână de pe o proprietate din Cartaya, provincia Huelva.

Potrivit anchetatorilor, una dintre victime a fost ucisă printr-un foc de armă tras cu o pușcă, direct în piept, în timp ce cealaltă prezenta multiple leziuni provocate cu un obiect contondent, scrie as.com.

Presupusul criminal se ascunde într-un depozit izolat

Poliția Națională a precizat, într-un comunicat oficial, că investigația a fost reluată anul trecut, după emiterea unui mandat judecătoresc pentru prinderea bărbatului, condamnat pentru dublu omor.

După epuizarea tuturor pistelor clasice de investigație, autoritățile au decis includerea lui Pereira pe lista celor mai căutați 10 fugari, un program care implică sprijinul publicului, iar strategia s-a dovedit decisivă.

În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit că presupusul criminal trăia ascuns într-un depozit izolat din provincia Huelva. După ce au pus la punct operațiunea de intervenție, agenții au observat un vehicul care ieșea din incinta halei, la volanul căruia se afla un bărbat cu trăsături fizice similare cu cele ale fugarului.

Mașina a fost oprită, iar ocupantul identificat fără dubii drept Jose María Pavon Pereira a fost arestat pe loc.

În noiembrie 2023, după ce procesul fusese finalizat în luna octombrie, Audiența Provincială din Huelva a emis un mandat de căutare, arestare și prezentare în fața instanței, după ce Jose María Pavon Pereira nu s-a prezentat pentru a fi încarcerat, conform sentinței definitive.

Un român, pe lista celor mai căutați 10 fugari din Spania

În urmă cu o lună, Poliția Națională din Spania și-a actualizat lista celor mai căutați 10 fugari, solicitând ajutorul cetățenilor pentru localizarea indivizilor catalogați drept extrem de periculoși. Printre ei se afla și un român, Ionuț Ramon Răducan. Tânărul de 33 de ani, de loc din Tecuci, a profitat de un permis de eliberare temporară pentru a evada din închisoarea în care își ispășea pedeapsa.

De această dată, și ca element de noutate, au fost difuzate, pe lângă fotografiile reale ale fugarilor, imagini realizate cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a recrea posibile schimbări fizice.

Poliția a creat adresa de e-mail losmasbuscados@policia.es, pentru ca persoanele care cred că au vreo informație despre vreunul dintre ei să o trimită agenților în mod confidențial.

