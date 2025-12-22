Șofer ucrainean, aproape 1,7 la mie alcoolemie

Un incident grav a avut loc duminică dimineață, în jurul orei 5:00, chiar în centrul orașului polonez Cracovia, unde o mașină a intrat în gardul Bisericii Sfânta Cruce, situată la câteva sute de metri de Piața Centrală și în imediata apropiere a Teatrului Juliusz Słowacki.

W niedzielny poranek kierowca samochodu staranował ogrodzenie kościoła pw. św. Krzyża. Był pod wpływem alkoholu, został zatrzymany. https://t.co/0wGGbJbFl9 — LoveKraków.pl (@lovekrakow) December 21, 2025

Potrivit poliției, șoferul era sub influența alcoolului.

Conform informațiilor transmise de Inspectoratul Regional de Poliție din Cracovia, citate de publicația Onet, autoturismul, un Volkswagen, era condus de un cetățean ucrainean, care a pierdut controlul volanului și a intrat violent în gardul bisericii.

Forța impactului a fost atât de mare, încât mașina a rămas suspendată pe segmentele metalice ale gardului, fiind avariat și un fragment din zidul perimetral al lăcașului de cult.

Polițiștii au așteptat ca șoferul să se trezească din beție

Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Șoferul, care avea o alcoolemie de 1,7 la mie, a fost reținut și transportat la centrul de detenție al poliției.

Potrivit jurnaliștilor Interia, ofițerii au trebuit să aștepte până când bărbatul s-a trezit din beție, înainte de a efectua verificările necesare. Cel mai probabil, bărbatul va fi pus sub acuzare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, precum și pentru distrugerea infrastructurii unui monument istoric.

Ancheta este în desfășurare.

Una dintre cele mai vechi biserici din Cracovia

Biserica Sfânta Cruce este unul dintre cele mai vechi și mai valoroase monumente religioase ale Cracoviei. Lăcașul din piatră datează din secolul al XIV-lea și este considerat una dintre cele mai pure expresii ale stilului gotic din oraș.

Un element distinctiv al interiorului este bolta în formă de palmier, susținută de un singur pilon central.

Biserica face parte din patrimoniul istoric al Orașului Vechi și este inclusă în registrul monumentelor, orice intervenție sau reparație necesitând măsuri speciale de protecție.

Anul trecut, un șofer român de TIR și-a izbit intenționat camionul de clădirea în care se află Biserica Penticostală Română din Elim, în Austria. Din fericire, nimeni nu a murit. O femeie a suferit un șoc din cauza incidentului și a primit îngrijiri la fața locului. Românul nu s-a opus apoi arestării. În momentul incidentului, în biserică se aflau un preot și alte două persoane, toți scăpând nevătămați.

