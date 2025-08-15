Alertați cu privire la faptul că mașina la volanul căreia bărbatul se afla trece de pe o bandă pe alta, polițiștii au intervenit și l-au oprit pe șofer constatând că are o alcoolemie de 1,46 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Intervenţia Poliţiei a avut loc pe data de 13 august când pe DN 17 C, alţi şoferi au observat un autoturism al cărui şofer conducea haotic.

„În scurt timp, un echipaj mixt, poliţişti şi jandarm, l-a depistat, urmărit în trafic şi oprit în trafic, în cartierul Luşca din Năsăud. Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat, de 50 de ani, din Năsăud. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind 1,46 mg/l alcool pur în aerul expirat”, informează, vineri, Poliţia judeţeană Bistriţa-Năsăud. Şoferul a fost dus la spital pentru a-i fi recoltate probe biologice, în vederea determinării alcoolemiei în sânge.

În acest context, polițiștii precizează că dosarul deschis în urma constatărilor a fost preluat de poliţiştii Compartimentului Rutier Năsăud pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

