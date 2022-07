Incidentul a avut loc sâmbătă, la scurt timp după ora 13:00, la Battle Creek Field of Flight Air Show și Festivalul Baloanelor, desfășurate pe Aeroportul Executive Battle Creek.

Chris Darnell, în vârstă de 40 de ani, a murit în timp ce conducea un camion cu reacție de curse numit Shockwave Jet Truck, a anunțat poliția într-o actualizare, sâmbătă seara.

Horrifying accident at the Field of Flight air show in Battle Creek. Awaiting an official press release. More tonight on @wwmtnews pic.twitter.com/nQ9WOB39AW