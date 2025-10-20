Tatăl violent a fost judecat în procedura de comparație pe baza recunoașterii vinovăției.

Șoferul violent, 3 ani cu suspendare și 2 ani de terapie

Bărbatul, în vârstă de aproximativ 30 de ani, a primit o pedeapsă de șase luni de închisoare cu suspendare și obligația de a urma un tratament psihologic timp de doi ani.

De două ori în acest an, el s-a arătat extrem de agresiv față de familia sa, în zona Coëvrons, din Franța.

La bară în instanță, șoferul care era cu familia în mașină în momentul în care a provocat accidentul rutier s-a arătat timid și rușinat.

A rostit puține cuvinte – o atitudine care contrastează puternic cu brutalitatea de care a dat dovadă în două rânduri în cursul anului. Pe 23 februarie, la Évron, în timpul unei dispute cu partenera sa, acesta a lovit-o de mai multe ori peste față, de față cu copiii lor, în vârstă de 2 și 12 ani (fiul său și fiica partenerei).

Apoi, bărbatul și-a pierdut controlul și a devastat apartamentul: a spart mobilierul și a răsturnat lucruri peste tot.

Tatăl violent trebuie să plătească 500 de euro fiecărui copil

În Livet, în luna august, a avut loc un nou „moment de pierdere a controlului”, după cum a relatat avocata sa. Fiind pasager în mașină, alături de toată familia, bărbatul a tras brusc frâna de mână în timp ce vehiculul rula cu 80 km/h, într-un nou acces de furie.

Mașina s-a răsturnat pe o distanță de aproximativ 50 de metri. Din fericire, copiii și partenera sa au scăpat doar cu câteva zgârieturi. „Regretă răul pe care l-a făcut”, a declarat avocata apărării.

Bărbatul și partenera sa au început o terapie de cuplu, deoarece „ea a decis să-i mai ofere o a doua șansă”, a adăugat avocata. Condamnatul va trebui, de asemenea, să plătească 500 de euro fiecăruia dintre cei doi copii.

