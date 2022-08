Incidentul s-a produs pe data de 14 iunie, însă filmările de pe camerele stradale de supraveghere și din interiorul autobuzul au fost puse la dispoziția presei la începutul lunii.

Imaginile filmate în orașul Guiyang arată un șofer care oprește autobuzul cu pasageri în stație și aleargă către o toaletă din apropiere.

Deși era în pantă, uită să tragă frâna de mână, iar mașina o ia, ușor, la vale. Cu spatele! După ce șoferul s-a întors și a văzut incidentul, începe să alerge după vehicul.

Un ofițer de poliție aflat în zonă a remarcat situația periculoasă și are prezența de spirit de a sări în autobuz. Reușește să-l oprească!

În „epopeea” cauzată de nevoile fiziologice și neatenție, nimeni nu a fost rănit.

An off-duty police officer jumped onto an out-of-control bus to stop it from rolling down a busy road in southwest China. pic.twitter.com/jfURZofsFR