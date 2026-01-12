Șofer de TIR atacat cu pietre pe autostrada AP-7, la Girona

Scenele violente s-au petrecut duminică, 11 ianuarie 2026, pe autostrada AP-7, la kilometrul 85, în zona de servicii „La Selva”, pe sensul de mers spre Barcelona, în provincia Girona.

Potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook Beneméritos GC, un șofer de TIR a observat mai mulți indivizi care îi furau marfa din remorcă. Fără să stea prea mult pe gânduri, bărbatul a apăsat pedala de accelerație, a pus camionul în mișcare și a izbit violent duba hoților, strivind-o în alt camion.

În imaginile surprinse de un alt șofer se văd mai mulți tineri în apropiere, care, imediat după impact se năpustesc furioși asupra TIR-ului și încep să arunce cu pietre în direcția șoferului. La un moment dat, după ce reușesc să spargă geamul cabinei, au început să ia colete din dubă și să arunce cu ele în camionagiu.

Hoții au fugit cu un BMW care îi aștepta lângă camion

După aproape 3 minute de haos, autorii jafului au abandonat duba și au fugit cu un BMW alb.

Până în acest moment, nu există informații oficiale privind persoane rănite sau eventuale arestări în urma incidentului, dar autoritățile investighează cazul.

Ancheta include analizarea imaginilor video disponibile și audierea martorilor, în vederea identificării și reținerii persoanelor implicate.

Șoferii de camion reclamă incidente frecvente în Catalonia

Din păcate, cazul nu este unul izolat. Mai mulți șoferi de camion au declarat că astfel de incidente au loc frecvent în zonele de servicii ale autostrăzilor din Catalonia, unde se opresc pentru perioadele de odihnă.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.